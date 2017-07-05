Как выбрать баклажаны, чтобы они вас не отравили, чтобы были спелыми и не горькими? Читайте, как правильно выбрать баклажаны в нашем материале.

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В перезревших баклажанах много опасного яда — соланины. Чем более спелый баклажан — тем больше в нем яда. Следует также покупать баклажаны средних размеров, поскольку в больших плодах соланина больше.

Только что сорванный не перезревший баклажан длиной 15 см весит примерно 0,2 кг. В 1 килограмме должно быть не более 5 плодов.

Плодоножка должна быть обязательно! Некоторые продавцы срезают ее, чтобы скрыть «возраст» баклажана. Она должна быть зеленая и не сморщенная.

Главными признаками того, что плод сорван уже довольно давно, являются: коричневая плодоножка, коричневые пятна, мягкость, скользкость, а также морщинистость и сухость кожицы. Ни в коем случае не покупайте такие баклажаны!

Перед покупкой надавите на шкуру у основания баклажана. Если от пальца останется вмятина, значит, плод старый. Свежий баклажан быстро восстанавливает форму.

Если семечки внутри разрезанного баклажана темные, имеют неприятный запах — этот плод лучше не употреблять в пищу, лучше избавиться от него — он долго лежал и в нем накопилось много соланина. Можно сделать проверку — баклажан разрезать и если через 30 секунд он не изменит цвет — все хорошо, его можно употреблять в пищу.

Не покупайте слишком крупные плоды! Это свидетельствует о том, что баклажаны излишне удобрялись и накопили много нитратов!

Несколько советов перед употреблением: