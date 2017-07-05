Чем полезна черника? Есть ли вред от этой ягоды? Какая калорийность у черники и в каких количествах можно есть ягоду? Ответы на все эти вопросы вы найдете, прочитав наш материал.

Польза

Листья и ягоды черники используются при лечении и профилактике некоторых болезней. Например, при простуде — витамины, которые содержатся в ягоде укрепляют иммунитет.

Антиоксиданты на клеточном уровне воздействуют на недоброкачественные опухоли, тем самым не давая им развиваться.

Обладает ягода и противовоспалительными свойствами и используется при лечении желчного пузыря и заболеваниях печени.

Черника применяется при лечениях глазных заболеваний — при конъюнктивите рекомендуют съедать по столовой ложке свежей или сухой черники каждый день.

Сушеные ягоды также отлично помогают при циститах и диареях.

Кроме того, черника способна замедлить старение организма — она выводит из него шлаки и способствует омоложению.

А еще она отлично увлажняет кожу, из-за чего часто применяется в косметологии.

Калорийность черники

Черника — идеальный диетический продукт, в 100 граммах содержится всего 44 калл.

Противопоказания

Употреблять чернику противопоказано тем, у кого на нее аллергия.

При всей пользе от черники, есть ее в неограниченном количестве не стоит — более 0,5 кг в день может привести к расстройствам желудка. При переедании она также может вызвать аллергию.

Чернику также лучше не употрелять с другими ягодами, особенно с клубникой, малиной и земляникой, так как это может привести к расстройствам желудка.

Черника — ягода дикая, и собирать ее нужно только в экологически чистых местах, т.к.к она способна накапливать радиацию, если где-то вблизи есть радиоактивные очаги.

Противопоказано есть ягоду и тем, кто страдает мочекаменной болезнью, заболеванием поджелудочной железы и панкреатитом.

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