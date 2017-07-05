Наконец-то это произошло — настал сезон баклажанов! Теперь главное вооружиться кулинарными рецептами и успеть за лето полакомиться всеми самыми любимыми блюдами. Что же можно приготовить из баклажанов? Мы подготовили для вас топ-5 самых вкусных рецептов блюд из баклажанов, которые предлагаем вам приготовить.

Рататуй

Ингредиенты:

баклажаны — два средних (0,5 кг)

кабачки — два средних (0,5 кг)

помидоры — 0,5 кг

Для соуса:

болгарский перец — 2 шт.

помидоры — 350 г

лук — 200 г

2 веточки тимьяна

соль, раст.масло

Для заправки:

чеснок — 2-3 зубчика

раст. масло — 4 ст.л.

зелень по вкусу

соль, перец

Рецепт:

Шаг 1: для начала, баклажаны нарезаем тонкими кружочками. Чтобы убрать горечь, их нужно посолить, оставить на 30 минут, затем промыть в холодной воде и отжать.

Шаг 2: готовим соус — болгарские перцы выкладываем в форму для запекания и отправляем в духовку приблизительно на 30 минут при 180 градусах. Пока кожица не начнет чернеть. Готовый перец заворачиваем в пищевую пленку либо пакет и оставляем остывать.

Шаг 3: очищаем перцы от кожицы, удаляем семена и нарезаем мелкими кубиками. Мелко нарезаем лук и чеснок. Помидоры очищаем от кожицы и также нарезаем кубиками.

Шаг 4: на растительном масле обжариваем лук, добавляем перец и жарим 2-3 минуты. Добавляем помидоры и тушим 5-7 минут, пока соус не начнет густеть.

Шаг 5: измельчить овощную смесь в блендере, добавив листики тимьяна (по желанию). Соус вылить ровным слоем в форму, в которой будет запекаться рататуй.

Шаг 6: кабачки и помидоры нарезаем тонкими кружочками.

Шаг 7: в форму, чередуя, выкладываем баклажаны, кабачки и помидоры.

Шаг 8: чтобы приготовить заправку, зелень мелко нарезаем, смешиваем с мелко нарезанным чесноком и растительным маслом. Солим, перчим.

Шаг 9: поливаем блюдо заправкой, накрываем фольгой и отправляем его в духовку, разогретую до 180 градусов, на час.

Баклажаны с орехами по-грузински

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг

грецкие орехи — 100 г

зелень — кинза, петрушка

чеснок — по вкусу

томатная паста 250 г

майонез — 200 г

сметана — 1 ст.л.

соль, перец, растительное масло

Рецепт:

Шаг 1: баклажаны нарезаем кружочками, толщиной 1 см. Чтобы они не были горькими, солим и оставляем их на полчаса.

Шаг 2: измельчаем орехи.

Шаг 3: жарим баклажаны на растительном масле. После жарки выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Шаг 4: в мисочке смешиваем томатную пасту, майонез и сметану. Добавляем туда мелко нарезанные чеснок, зелень и измельченные орехи.

Шаг 5: получившуюся пасту намазываем на баклажаны и оставляем их на ночь.При подаче можно украсить зернами граната и зеленью.

Рулеты из баклажан с сыром

Ингредиенты:

баклажаны — 0,5 кг

сливочный сыр — 100 г

помидоры — 2 шт.

зелень — петрушка, укроп, кинза — по вкусу

чеснок 2-3 зубчика

соль, раст. масло

Рецепт:

Шаг 1: баклажаны нарезаем пластинами, толщиной около 1 см. Чтобы блюдо не было горьким, солим баклажаны и оставляем на минут 20-30.

Шаг 2: за это время делаем пасту — измельчаем чеснок и зелень, смешиваем со сливочным сыром, солим.

Шаг 3: обжариваем баклажаны на растительном масле. Чтобы убрать лишнюю влагу, промакиваем их бумажной салфеткой.

Шаг 4: нарезаем помидоры полосочками

Шаг 5: сырную пасту намазываем на баклажаны тонким слоем, кладем полосочку помидора и сворачиваем в рулетики.

Мусака

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг

картошка — 450 г (прибл. 5 средних картошек)

пармезан — 100 г

панировочные сухари — 2-3 ст.л.

оливковое масло

Для мясной начинки:

говяжий фарш — 500 г

бараний фарш (можно заменить на свинной) — 250 г

помидоры — 400 г

лук — 2 средние луковицы

чеснок — 4-5 зубчиков

петрушка

томатная паста — 1 ст.л.

белое вино — пол стакана

1 ч.л. сахара, 1 палочка корицы, ½ ч.л. мускатного ореха, 1 лавровый лист, 4 шарика душистого перца, соль

Для соуса Бешамель:

сливочное масло — 5 ст.л.

мука — 5 ст.л.

мускатный орех — ¼ ч.л.

сыр (твёрд, легкоплавлемый) — 150 г

молоко — 1 л

соль — ½ ч.л.

Рецепт:

Шаг 1: подготавливаем баклажаны — нарезаем их кружочками, солим и оставляем на 30 минут

Шаг 2: мелко рубим 2 луковицы, обжариваем на сковороде до золотистого цвета

Шаг 3: на сковороду с луком выкладываем весь фарш, хорошо перемешиваем. Добавляем мелко нарезанный чеснок, вливаем белое вино, перемешиваем

Шаг 4: в воде растворяем томатную пасту, помидоры очищаем от кожицы и измельчаем в блендере.

Шаг 5: добавляем по очереди к фаршу и каждый раз перемешиваем. Кладем все специи, уменьшаем огонь до минимума и тушим до выпаривания всей жидкости. Достаем корицу, душистый перец и лавровый лист. Добавляем мелко нарезанную петрушку.

Шаг 6: картофель нарезаем на кружочки и выкладываем их на противень, слегка смазав оливковым маслом. Ставим в духовку на 10 минут при 180 градусах. То же самое делаем и с баклажанами.

Шаг 7: готовим соус бешамель. Для этого, в кастрюле растапливаем сливочное масло, но так, чтобы оно не кипело. Постепенно всыпаем муку, интенсивно перемешивая. Сразу же вливаем молоко, не переставая помешивать, иначе образуются комочки. Варим пока консистенция не будет напоминать густую сметану. Во время варки все время помешиваем венчиком. Добавляем немного соли, мускатный орех и тертый сыр.

Шаг 8: противень смазываем оливковым маслом, посыпаем поверхность панировочными сухарями. Выкладываем слой картошки, посыпаем пармезаном, далее — слой баклажаном и тоже посыпаем пармезаном. Выкладываем фарш и сверху поливаем соусом бешамель. Ровно распределяем его, сбрызгиваем оливковым маслом и щедро посыпаем натертым сыром.

Шаг 9: прикрываем поверхность пекарской бумагой и выпекаем при 180 градусах один час. За 15 минут до конца готовки снимаем бумагу и даем короче подрумяниться.

Корейски салат Хе

Ингредиенты:

баклажаны — 5-6 шт.

помидоры — 5-6 шт.

болгарский перец — 2 шт.

лук репчатый — 3 головки

горький перец — 1 стручок

петрушка

чеснок — 10 зубчиков

соль, сахар, соевый соус, уксус 9%, раст. масло

Рецепт:

Шаг 1: первым делом, нужно подготовить овощи: моем, у баклажан и помидоров обрезаем плодоножки, перец очищаем от семечек, чистим чеснок от шелухи, лук очищаем, режем полукольцами и замачиваем в холодной воде

Шаг 2: баклажаны нарезаем полосками вдоль, а затем поперек, чтобы получились треугольники, хорошо солим

Шаг 3: опустить баклажаны в кипяток на 3-4 минуты, не давая им всплывать. После варки, промыть холодной водой, слегка отжать и оставить в дуршлаге, чтобы с них стекла лишняя жидкость

Шаг 4: когда с баклажанов уйдет лишняя жидкость, перекладываем их в глубокую миску, посыпаем солью, сахаром и перцем. Добавляем нарезанный горький перец, предварительно удалив из него семечки

Шаг 5: помидоры режем на небольшие кусочки, репчатый лук и болгарский перец нарезаем тонкими полукольцами, петрушку мелко рубим

Шаг 6: добавляем к баклажанам болгарский перец, половину помидоров, половину лука, все тщательно перемешиваем

Шаг 7: оставшийся лук обжарить на растительном масле, пока он не станет прозрачным. После этого сразу же отправляем его к баклажанам и перемешиваем

Шаг 8: добавляем оставшиеся помидоры, наливаем немного уксуса и соевого соуса. Туда же добавляем мелко нарезанный чеснок и зелень.

Шаг 8: Все хорошо перемешиваем руками, слегка придавливая, чтобы овощи пустили сок и ставим в холодильник на несколько часов промариноваться.

Приятного аппетита!