Что может быть более освежающим, чем мята? Особенно свежая, летняя, которую можно добавлять в чай, коктейли и к десертам. Чтобы сохранить эту свежесть надолго, и погружаться в сладкие воспоминания зимними вечерами, можно приготовить мятный ликер. Тем более, что наш пошаговый рецепт в домашних условиях очень простой. Кроме того, от этого мятного ликера будут в восторге все ваши близкие.

Ингредиенты:

мята — 40-50 г (2 стакана)

качественная водка или разбавленный 40-45% этиловый спирт — 1 литр

сахар — 350 г (чтобы напиток вышел мягче, лучше заменить 200 г меда)

вода — 250 мл

Рецепт:

Шаг 1: Листья мяты хорошо промываем, кладем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Заливаем водкой и герметично закрываем.

Шаг 2: Настаивать 2 недели в темном месте при комнатной температуре, каждые пару дней встряхивать. В зависимости от мяты, жидкость станет зеленоватой или светло-коричневой.

Шаг 3: Фильтруем жидкость через марлю, листья отжимаем и можем смело выбрасывать — они нам больше не нужны.

Шаг 4: Готовим сироп. В кастрюле смешиваем воду и сахар, доводим до кипения и варим в течении нескольких минут, снимаем пену (если используете мед — на кипятить и постоянно помешивать до растворения меда). Охлаждаем до комнатной температуры.

Шаг 5: Смешиваем мятную настойку с сиропом, разливаем по бутылочкам и плотно закрываем.

Шаг 6: Выдерживаем ликер в холодильнике еще месяц. При появлении осадка — фильтруем через несколько слоев марли либо через вату. В процессе выдержки ликер может слегка потемнеть или изменить цвет с зеленого на коричневый — это нормально и на вкус не влияет.

Крепость такого мятного ликера — 21-25 градусов. А храниться он может около 2-х лет.

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