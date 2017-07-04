К лету девушки начинают готовиться заранее – анализируют модные тренды в одежде, занимаются спортом, дабы блистать в купальнике на пляже, и не забывают про маникюр и педикюр. Какие модные тенденции в летнем педикюре 2017 сейчас актуальны? Читайте в нашем материале!

Ногти-ягодки

Если вы еще не готовы к тому, чтобы украсить каждый ноготок рисунком малинки или клубнички, то просто накрасьте их сочным розовым или красным цветом. Такой педикюр будет хорошо смотреться с босоножками любого цвета. А красный – вечная классика, от которой сложно отказаться. Цвет моря

Голубой, лазурный, цвет тиффани – более смелый вариант для летнего педикюра, но как здорово он выглядит на загоревших ножках. Цвет моря можно комбинировать с желтым, будет смотреться очень стильно.

Черный и белый

Еще один тренд в летнем педикюре, который никогда не выйдет из моды – черный и белый. Такой цвет лака для ногтей подойдет любительницам монохрома. Если в вашем гардеробе преобладают спокойные пастельные цвета, то черный лак станет изюминкой образа.

Рисунки

Вариант, который подойдет не всем, но является самым трендовым трендом лета 2017. Ягодки, клубнички, арбузики, звериные принты – все это модницы рисуют на своих ноготочках. Выглядит такой педикюр очень оригинально, вы не останетесь незамеченной 100%. Если в обыденной жизни вы предпочитаете классику, то готовясь к отпуску стоит поэкспериментировать и нарисовать что-то интересное.

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