Иногда, достаточно один раз разогреть в микроволновой печи блюдо без крышки — и в нее уже страшно заглядывать. Как отмыть микроволновку быстро и просто? Читайте в нашем материале самые простые способы, как помыть микроволновку без усилий.

По сути, все самые эффективные способы сводятся к одному принципу — создание паровой бани. Наша задача — создать необходимый раствор, который убьет все лишние испарения и неприятные запахи.

Способ 1. Чистим микроволновку содой

Нам понадобится:

вода — 0,5 л

сода — 1 ст.л.

Рецепт:

Соду добавляем в мисочку с водой, ставим её в микроволновку нагреваться при максимальной мощности на 3-5 минут. После этого выжидаем еще несколько минут и протираем печь. Если какие-то пятна все еще остались — моем, смачивая губку в оставшемся содовом растворе.

Способ 2. Лимонная кислота

Нам понадобится:

вода — 0,5 л

лимонная кислота — 1 ст.л. (или 4 ложки лимонного сока)

лимон — 1 шт.

Рецепт:

В мисочку с водой засыпаем лимонную кислоту/вливаем лимонный сок. Добавляем в мисочку порезанный лимон. Ставим в микроволновку и включаем ее на полную мощность на 2-5 минут. Ждем еще около 5 минут и протираем губкой, смоченной в лимонном растворе. Такой способ отлично помогает избавиться от неприятного запаха в микроволновой печи.

Способ 3. Удаляем легкие загрязнения с помощью водяной бани

Нам понадобится:

вода — 0,5 л

Рецепт:

Мисочку с водой ставим в печь и включаем ее на максимальную мощность на 10-15 минут. После остановки, ждем еще минут 5, это позволит конденсату лучше растворить загрязнения. Открываем микроволновку, извлекаем мисочку с водой и моем печь мягкой губкой.

Способ 4. Чистим микроволновку уксусом

Нам понадобится:

вода — 0,5 л

уксус 9% — 2 ст.л.

Рецепт:

Наливаем в мисочку воду и уксус, ставим в микроволновку и включаем ее на максимальную мощность на 2-5 минут. Оставляем еще на несколько минут, даем раствору “поработать” над загрязнениями. Протираем микроволновку мягкой губкой. Такой метод отлично удалит сильные загрязнения.

Используя этот способ, не забывайте открывать окна на кухне, чтобы выходил запах кислоты. Если у вашей микроволновки эмалированная поверхность, использовать этот метод часто не стоит.

Способ 5. Моем микроволновку стеклоочистителем (механический способ)

Нам понадобится:

вода

жидкость для мытья стекол

губка

Рецепт:

Смешиваем средство для мытья стекол с водой в пропорции 2:1. Хорошо смачиваем губку и протираем внутреннюю часть микроволновки. Засохшие пятна смачиваем средством и оставляем на несколько минут, затем смываем. После этого, хорошо протираем печь губкой, смоченной в чистой воде, убираем остатки стеклоочестителя.

Несколько советов, как сохранить чистоту в микроволновке.