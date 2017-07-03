Сезон персиков в самом разгаре. Как же приятно сорвать с дерева плод и наслаждаться его летним вкусом. Чтобы его солнечный аромат и воспоминания о лете согревали вас даже зимними вечерами, предлагаем вам приготовить персиковый ликер в домашних условиях. Читайте пошаговый рецепт, который порадует вас простотой в приготовлении и удивит ваших подруг и близких. На его основе можно приготовить много коктейлей, либо же просто наслаждаться вкусом ликёра.

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Ингредиенты:

персики – 1 кг

качественная водка либо спирт 40-45% – 1 литр

сахар – 250-350 грамм

вода – 100-150 грамм

Способ приготовления:

Шаг 1: С персиков необходимо снять шкурки, они дают горечь. Когда плоды будут очищены — разрезаем их на половинки и извлекаем косточки.

Шаг 2: Мякоть измельчаем блендером до однородного состояния.

Шаг 3: В персиковое пюре добавляем 100-150 г кипятка, хорошо перемешиваем.

Шаг 4: Через 2-3 слоя марли выжимаем сок из пюре. Оставшуюся мякоть можно выбрасывать.

Шаг 5: В сок добавляем водку, сахар и тщательно перемешиваем. Если вы любите более сладкие напитки — сахара можно добавить больше.

Шаг 6: Переливаем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Ставим в темное место с комнатной температурой на 2 недели. Раз в сутки, ликер необходимо встряхивать.

Шаг 7: Через 2 недели, ликер необходимо профильтровать через вату, либо сложенную в несколько раз марлю. Разлить по бутылкам.

Персиковый ликер готов! Хранить его нужно при комнатной температуре, в герметично закрытой емкости. Срок годности такого ликера — 3 года.

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