Хотите, чтобы ваша кожа была такой же бархатной, нежной и мягкой как персик? Из нашего материала вы узнаете о пользе персиковой маски для лица. а также рецепт её приготовления и инструкцию по применению.

Польза персиковой маски для лица

Персиковая маска для лица обладает ярким омолаживающим и увлажняющим эффектами. Благодаря витаминам А, Е и С она способна замедлить старение, разгладить морщины и восстановить упругость кожи. А это значит, что такая маска отлично подойдёт для женщин старшего возраста. Она также порадует и обладательниц сухой и чувствительной кожи. Калий отлично ее увлажнит, а витамин В9 защитит от негативных воздействий.

Несколько советов по приготовлению и нанесению персиковой маски для лица:

для масок выбирайте только спелые персики

перед приготовлением, персики необходимо помыть и снять с них кожицу

персики довольно часто вызывает аллергию, поэтому, прежде чем наносить маску на лицо, проверьте ее на внутренней стороне запястья

готовить маску лучше в керамической, деревянной или стеклянной емкости, но не в металлической

наносить маску нужно по массажным линиям

использовать маску 1-2 раза в неделю

Рецепты персиковых масок для разных типов кожи:

Сухая кожа:

Мякоть персика размять вилкой, добавить 1 ч.л. оливкового масла. Нанести на лицо по массажным линиям, оставить на 20 минуть, смыть слегка тёплой водой.

Чувствительная кожа:

Сделать пюре из персика, добавить 20 г перетертого творога и 5 г меда. Толстым слоем нанести на лицо на 20 минут, после чего аккуратно смыть теплой водой.

Увядающая кожа:

Из персика выдавить 3 ст.л. сока, добавить 5 капель масла виноградных косточек, его можно купить в любой аптеке. Добавить столовую ложку овсяной муки (чтобы её получить, можно просто перемолоть овсяные хлопья в кофемолке). Нанести на лицо по массажным линиям и оставить на 20 минут. Смыть теплой водой. Такая маска также отлично подойдет для улучшения цвета лица.

Жирная кожа:

Мякоть персика размять в пюре. 1 яичный белок взбить в пену, смешать с персиковым пюре. Нанести на лицо на 20 минут, после чего смыть теплой водой.

Чтобы освежить любой тип кожи и улучшить цвет лица, каждый день промакивайте кожу ватнрым тампоном, смоченным в свежевыжатый персиковый сок.