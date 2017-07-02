Сегодня проект собственного производства телеканала СТБ «Все буде добре» празднует свое 5-летие. Над созданием «Все буде добре» трудятся 199 человек, и за 5 лет они выпустили в эфир 1044 выпуска, каждый из которых смотрит почти 7 миллионов человек. 60 постоянных экспертов поделились со зрителями более 6 тысячами полезных и актуальных советов о красоте, создании уюта в доме, похудении, правильном питании, рукоделии, отношениях, воспитании детей и многом другом.

А также проект стал первым украинским телешоу, YouTube канал которого набрал 1 млн. подписчиков, за что получил награду «Золотая кнопка» от видеохостинга. Сейчас у «Все буде добре» уже почти 1,5 миллиона подписчиков, и цифра неустанно растет.

Все 5 лет проект выходит в эфир с неизменной ведущей Надеждой Матвеевой: «Я так много узнала и многому научилась благодаря «Все буде добре». Мне нужно было прожить несколько жизней, чтобы узнать все те миллионы советов, которые я узнала от наших экспертов. Это удивительный опыт! – признается Надежда. – Спасибо нашим зрителям за то, что они с нами эти первые 5 лет! Приятно осознавать, что мы помогаем и радуем, советуем и развлекаем. Все как в жизни. И я от души желаю всем причастным к прекрасному проекту «Все буде добре» мирной, радостной, интересной, насыщенной жизни в кругу любящих людей, единомышленников и друзей. Давайте и дальше будем вместе! С праздником!»