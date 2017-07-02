Сегодня, завершающий пятый день Atlas Weekend 2017. Предлагаем провести воскресенье в компании хорошей украинской и западной музыки. Тем более, организаторы фестиваля подготовили очередной сюрприз — если остался браслет или билет-однодневка за предыдущие дни, то сегодня для вас вход свободный! Полную программу на 2 июля Atlas Weekend 2017 читайте ниже.

«В последний день фестиваля — 2.07 — мы хотим снова увидеть всех, кто уже был с нами. Если вы ещё не сняли браслет-однодневку за один из прошлых дней, завтра вы снова сможете зайти с ним на фестиваль. Если браслета нет — просто предъявите на входе билет за 29.06, 30.06 или 1.07. U’re welcome! Ждём всех — впереди ещё целый день музыки, танцев, вкусной еды, шоу и развлечений», — говориться на официальной странице Atlas Weekend 2017 в fаcebook.

2 ИЮЛЯ

Main Stage

17:00 — 18:00 Detach

20:20 — 21:20 O.Torvald

22:00 — 23:30 Monatik

West Stage

15:30 — 16:00 Da-Sh

16:20 — 16:55 НастяЗникає

17:35 — 18:15 Drum&Tuba Band

18:45 — 19:30 MARU

19:50 — 20:40 Jay-Jay Johanson

21:30 — 22:30 Submotion Orchestra

22:50 — 23:50 Example & DJ Wire

East Stage

16:00 — 16:20 Twelves

16:40 — 17:00 Royal Corvus

17:20 — 17:50 68

18:10 — 18:40 Listener

19:10 — 19:50 Sinoptik

20:20 — 21:00 Stoned Jesus

21:30 — 22:30 Louna

23:00 — 00:00 Amatory

North Stage

16:00 — 16:40 Vnuk

17:00 — 17:40 TOF

18:00 — 18:45 Скруджи

19:15 — 20:15 Anacondaz

20:55 — 22:05 Noize MC

22:35 — 23:35 Riff Raff

South Stage

16:00 — 16:20 Shklo

16:45 — 17:15 Vagabond Specter

17:45 — 18:25 Zetetics

19:00 — 19:45 Sophie Villy

20:15 — 21:15 Найк Борзов

21:45 — 22:40 Марія Чайковська

22:55 — 23:45 Ах Астахова

Night DJ Stage

01:00 — 02:00 Valta

03:00 — 04:00 Copydbwoy

04:00 — 05:00 Pan4ez

05:00 — 06:00 Sempai

23:00 — 00:00 Lostlojic

Art Stage ГогольFest Ковчег

16:00 — 17:00 Say No

17:00 — 18:10 Олексій Чупа

18:10 — 19:10 Дмитро Лазуткін

19:10 — 20:10 Щасливі Люди

20:10 — 21:10 Ес Соя

21:10 — 22:20 Owen Ross

22:20 — 23:59 Хас

Burn Central Stage