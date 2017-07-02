Телеканал СТБ / Atlas Weekend 2017: расписание на 2 июля

Atlas Weekend 2017: расписание на 2 июля

Телеканал СТБ

Сегодня, завершающий пятый день Atlas Weekend 2017. Предлагаем провести воскресенье в компании хорошей украинской и западной музыки. Тем более, организаторы фестиваля подготовили очередной сюрприз — если остался браслет или билет-однодневка за предыдущие дни, то сегодня для вас вход свободный! Полную программу на 2 июля Atlas Weekend 2017 читайте ниже.

«В последний день фестиваля — 2.07 — мы хотим снова увидеть всех, кто уже был с нами. Если вы ещё не сняли браслет-однодневку за один из прошлых дней, завтра вы снова сможете зайти с ним на фестиваль. Если браслета нет — просто предъявите на входе билет за 29.06, 30.06 или 1.07. U’re welcome! Ждём всех — впереди ещё целый день музыки, танцев, вкусной еды, шоу и развлечений», — говориться на официальной странице Atlas Weekend 2017 в fаcebook.15

2 ИЮЛЯ

Main Stage

  • 17:00 — 18:00 Detach
  • 20:20 — 21:20 O.Torvald
  • 22:00 — 23:30 Monatik

West Stage

  • 15:30 — 16:00 Da-Sh
  • 16:20 — 16:55 НастяЗникає
  • 17:35 — 18:15 Drum&Tuba Band
  • 18:45 — 19:30 MARU
  • 19:50 — 20:40 Jay-Jay Johanson
  • 21:30 — 22:30 Submotion Orchestra
  • 22:50 — 23:50 Example & DJ Wire

East Stage

  • 16:00 — 16:20 Twelves
  • 16:40 — 17:00 Royal Corvus
  • 17:20 — 17:50 68
  • 18:10 — 18:40 Listener
  • 19:10 — 19:50 Sinoptik
  • 20:20 — 21:00 Stoned Jesus
  • 21:30 — 22:30 Louna
  • 23:00 — 00:00 Amatory

North Stage

  • 16:00 — 16:40 Vnuk
  • 17:00 — 17:40 TOF
  • 18:00 — 18:45 Скруджи
  • 19:15 — 20:15 Anacondaz
  • 20:55 — 22:05 Noize MC
  • 22:35 — 23:35 Riff Raff

South Stage

  • 16:00 — 16:20 Shklo
  • 16:45 — 17:15 Vagabond Specter
  • 17:45 — 18:25 Zetetics
  • 19:00 — 19:45 Sophie Villy
  • 20:15 — 21:15 Найк Борзов
  • 21:45 — 22:40 Марія Чайковська
  • 22:55 — 23:45 Ах Астахова

Night DJ Stage

  • 01:00 — 02:00 Valta
  • 03:00 — 04:00 Copydbwoy
  • 04:00 — 05:00 Pan4ez
  • 05:00 — 06:00 Sempai
  • 23:00 — 00:00 Lostlojic

Art Stage ГогольFest Ковчег

  • 16:00 — 17:00 Say No
  • 17:00 — 18:10 Олексій Чупа
  • 18:10 — 19:10 Дмитро Лазуткін
  • 19:10 — 20:10 Щасливі Люди
  • 20:10 — 21:10 Ес Соя
  • 21:10 — 22:20 Owen Ross
  • 22:20 — 23:59 Хас

Burn Central Stage

  • 15:00 — 17:00 Майстер-клас — Пої (2/2)
  • 15:00 — 17:00 Майстер-клас — Ходулі (2/2)
  • 21:00 — 23:00 Kiev Fire Fest (2/2)
ПРИВЕТСТВУЕМ!
Пожалуйста, помогите нам улучшить сайт -
поставьте 3 честных галочки

1. Я готов ежемесячно платить за доступ к сайту без рекламы:

2.

3. Мне

Пожалуйста, заполните все поля