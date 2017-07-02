Сегодня, завершающий пятый день Atlas Weekend 2017. Предлагаем провести воскресенье в компании хорошей украинской и западной музыки. Тем более, организаторы фестиваля подготовили очередной сюрприз — если остался браслет или билет-однодневка за предыдущие дни, то сегодня для вас вход свободный! Полную программу на 2 июля Atlas Weekend 2017 читайте ниже.
«В последний день фестиваля — 2.07 — мы хотим снова увидеть всех, кто уже был с нами. Если вы ещё не сняли браслет-однодневку за один из прошлых дней, завтра вы снова сможете зайти с ним на фестиваль. Если браслета нет — просто предъявите на входе билет за 29.06, 30.06 или 1.07. U’re welcome! Ждём всех — впереди ещё целый день музыки, танцев, вкусной еды, шоу и развлечений», — говориться на официальной странице Atlas Weekend 2017 в fаcebook.
2 ИЮЛЯ
Main Stage
- 17:00 — 18:00 Detach
- 20:20 — 21:20 O.Torvald
- 22:00 — 23:30 Monatik
West Stage
- 15:30 — 16:00 Da-Sh
- 16:20 — 16:55 НастяЗникає
- 17:35 — 18:15 Drum&Tuba Band
- 18:45 — 19:30 MARU
- 19:50 — 20:40 Jay-Jay Johanson
- 21:30 — 22:30 Submotion Orchestra
- 22:50 — 23:50 Example & DJ Wire
East Stage
- 16:00 — 16:20 Twelves
- 16:40 — 17:00 Royal Corvus
- 17:20 — 17:50 68
- 18:10 — 18:40 Listener
- 19:10 — 19:50 Sinoptik
- 20:20 — 21:00 Stoned Jesus
- 21:30 — 22:30 Louna
- 23:00 — 00:00 Amatory
North Stage
- 16:00 — 16:40 Vnuk
- 17:00 — 17:40 TOF
- 18:00 — 18:45 Скруджи
- 19:15 — 20:15 Anacondaz
- 20:55 — 22:05 Noize MC
- 22:35 — 23:35 Riff Raff
South Stage
- 16:00 — 16:20 Shklo
- 16:45 — 17:15 Vagabond Specter
- 17:45 — 18:25 Zetetics
- 19:00 — 19:45 Sophie Villy
- 20:15 — 21:15 Найк Борзов
- 21:45 — 22:40 Марія Чайковська
- 22:55 — 23:45 Ах Астахова
Night DJ Stage
- 01:00 — 02:00 Valta
- 03:00 — 04:00 Copydbwoy
- 04:00 — 05:00 Pan4ez
- 05:00 — 06:00 Sempai
- 23:00 — 00:00 Lostlojic
Art Stage ГогольFest Ковчег
- 16:00 — 17:00 Say No
- 17:00 — 18:10 Олексій Чупа
- 18:10 — 19:10 Дмитро Лазуткін
- 19:10 — 20:10 Щасливі Люди
- 20:10 — 21:10 Ес Соя
- 21:10 — 22:20 Owen Ross
- 22:20 — 23:59 Хас
Burn Central Stage
- 15:00 — 17:00 Майстер-клас — Пої (2/2)
- 15:00 — 17:00 Майстер-клас — Ходулі (2/2)
- 21:00 — 23:00 Kiev Fire Fest (2/2)