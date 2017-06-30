Лето не только время отпусков, но и отличная пора для всякого рода полезных заготовок на зиму. На этот раз хотим уделить больше внимания ароматной малине. Эта ягода не только вкусная, но еще и очень полезная. С давних времен она была «помощником» в борьбе с простудными заболеваниями и богатым источников полезных витаминов. Из малины можно приготовить варенье, но сохранить большее количество полезных свойств можно в малине перетертой с сахаром.

Читайте также: Пирог с малиной без выпекания

Читайте также: Компот из малины — простой рецепт консервации

РЕЦЕПТ МАЛИНЫ, ПЕРЕТЕРТОЙ С САХАРОМ

Чтобы малина хранилась всю зиму и не потеряла своих целебных свойств, ее нужно правильно закатать. И весь этот процесс начинается с момента сбора ягод. А собирать их нужно только в сухую погоду.

После сбора урожая, ягоды нужно перебрать и, не обмывая их, засыпать сахаром из расчета 1:1 (1 кг сахара = 1кг. малины).

После того, как вы перебрали и засыпали сахаром ягоды малины, их нужно перетереть деревянным пестиком 10-15 минут.

Затем дать постоять перетертой малине с сахаром около часа и рассыпать в простерилизованные баночки, оставляя вверху место для дополнительного сахара от 0,5 до 1 см.

Закройте банки чистыми сухими капроновыми крышками. Ваш витаминный коктейль в виде перетертой малины с сахаром готов!

Читайте также: Клубничное варенье — простой рецепт

СОВЕТЫ:

Перетирать малину с сахаром нужно в не окисляющейся посуде, стеклянной, пластиковой или эмалированной.

Количество сахара зависит от времени хранения – чем дольше срок, тем больше сахара. Если вы хотите хранить малину перетертую с сахаром год или больше, то сахара нужно брать от 1,5 до 2-х кг на 1кг ягод.

Пестик, которым вы перетираете малину должен быть только деревянным.

Банки для перетертой малины с сахаром берите не большие 200-500гр, чтобы быстрей их съесть и оставшаяся часть не испортилась.

Малина, перетертая с сахаром на зиму, не храниться открытой.

Читайте также: Как приготовить малиновый овсяный торт