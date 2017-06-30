Томатный сок — любимый напиток с детства. Но знаете ли вы о всех его полезных свойствах? А о том, что томатный сок может навредить здоровью? О пользе и вреде томатного сока, а также как заготовить его на зиму вы узнаете из нашего материала с пошаговым рецептом.

Томатный сок содержит в себе витамины А, В, С, Е, РР, минеральные вещества — калий, кальций, магний, хлор, фосфор, железо, кобальт, хром, цинк, марганец, бор, йод и медь. А также лимонную, яблочную, винную и янтарную кислоты, глюкозу, пектин, серотонин и пищевые волокна. И при всём при этом, томатный сок еще и считается отличным продуктом для похудения, так как содержит всего лишь 18 ккал.

Эти полезные вещества позитивно влияют на работу всех систем организма. Томатный сок замедляет процессы старения, снижает риск развития онкозаболеваний, очищает от холестерина, повышает уровень гемоглобина, выводит шлаки и токсины. Его настоятельно рекомендуют при расстройстве глаз — глаукоме, он значительно снижает внутриглазное давление. Томатный сок невероятно полезен женщинам во время беременности или ПМС. Кроме того, огромное количество витаминов и минералов способствуют поддержанию красоты волос, ногтей и кожи. Плюс — томатный сок отлично тонизирует и поднимает настроение, благодаря серотонину — гормону счастья. Также, это один из немногих соков, которые разрешено пить при диабете.

Однако, есть и некоторые противопоказания к употреблению томатного сока. Врачи не советуют употреблять его при болезнях желудка, таких как язва или гастрит, а также при кишечных заболеваниях. Его не рекомендуется пить натощак, так как он может спровоцировать раздражения стенки желудка. Пить его с белками и крахмалами тоже не стоит — это провоцирует развитие мочекаменной болезни.

Доказано, те, кто пьют томатный сок регулярно — получит взамен крепкое здоровье на долгие годы. И, конечно же, лучше пить домашний томатный сок. Как его приготовить читайте ниже в нашем пошаговом рецепте:

Ингредиенты:

помидоры — 1,5 кг (на 1 литр сока)

соль, сахар (по желанию)

Способ приготовления

Шаг 1: Помидоры моем, удаляем подпорченные места и пропускам через мясорубку, а затем протрите массу через сито.

Шаг 2: Переливаем массу в эмалированную кастрюлю и доводим до кипения. Варим 15 минут, периодически помешивая и снимая пенку. По желанию, добавляем соль и сахар. Но помните, соль несколько снижает полезные свойства томатного сока.

Шаг 3: Разливаем сок по предварительно простерилизованным банкам и закатывает. Переворачиваем банки вверх дном и укутываем в одеяло до полного остывания.

Наш томатный сок готов. И самое удивительное, что даже после варки он сохранил все свои полезные свойства.

Будьте здоровы!

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