Лунный календарь стрижек на июль 2017

Летом волосы особенно подвержены ломкости и сухости. В этот период следует усиленно позаботиться oб их красоте и здоровье. STB.UA поможет вам выбрать самые благоприятные дни для похода в салон красоты. Узнайте в лунном календаре стрижек 2017 года, какой день июля выбрать для процедур.

Спешим поделиться приятной новостью, что благоприятных дней для стрижек и других процедур с волосами в этом месяце много. Если в ваших планах кардинальные изменения во внешности, в период растущей Луны можете смело экспериментировать!

Самые благоприятные дни для окрашивания и стрижек: 8, 24, 25, 27, 29 июля.

Благоприятные дни для окрашивания и стрижек: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28 июля.

Нейтральные дни для окрашивания и стрижек: 7, 9, 23, 31 июля.

Неблагоприятные дни для окрашивания и стрижек: 2, 4, 13, 16, 22, 30 июля.

Как видите, благоприятных дней в июле намного больше. Советуем выбрать для посещения салонов красоты 8, 24, 25, 27, 29 июля.

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Любите себя и не бойтесь перемен!