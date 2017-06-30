Кофейный скраб для рук — это просто и эффективно. С помощью него вы омолодите свои руки, сделаете кожу мягкой и шелковистой. Читайте, как готовить кофейный скраб для рук и как его использовать.

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На руках кожа, по сравнению с другими частями тела, очень тонкая и чаще подвергается раздражению. Моющие средства и температурные колебания делают кожу на руках сухой и, как следствие, провоцируют раннее появление морщин. Но предотвратить это негативное влияние достаточно просто — регулярно питать и увлажнять кожу. Но прежде чем нанести крем кожа нуждается в отшелушивании. Приготовить скраб в домашних условиях намного дешевле, чем покупной, да и делать его проще-простого.

Как сделать кофейный скраб для рук:

1. Кофейную гущу нужно смешать с жидким мылом, сметаной или мёдом,

2. Добавить пару капель оливкового масла или витамина Е — это сделает кожу более шелковистой.

Вот и всё — скраб готов.

Как использовать кофейный скраб для рук:

1. Нужно нанести кофейный скраб на руки, помассировать и смыть слегка теплой водой.

2. После скрабирования лучше всего нанести питательный либо увлажняющий крем.

Повторяйте эту процедуру каждое утро и результат не заставит себя ждать!