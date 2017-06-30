Многие девушки считают, что накрасить веки тенями – нехитрое дело. Что же сложного в том, чтобы взять кисточку и провести пару раз по веку? На самом деле правильно накрасить глаза – самый сложный этап в макияже, по мнению опытных визажистов. В материале вы узнаете несколько секретов, которые помогут вам сделать мейк идеальным.

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В нанесении теней на веко существует 8 основных этапов. Для комбинации оттенков профессионалы традиционно используют около трех оттенков (маркер, основной цвет и база). Рассмотрим этапы нанесения теней на веки.

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Этап 1. Нанесение теней на подвижное веко

Каждый макияж начинается с базы. Нанесите основной цвет теней на подвижное веко и аккуратно растушуйте. Выбирайте «спокойные» тени, лучше всего матовые.

Этап 2. Нанесение теней на складку века

Вам понадобится кисть для растушевки теней. Нанесите матовые тени (лучше использовать коричневый цвет) на складку века. Подчеркнув ее таким образом, вы создадите эффект настоящей тени. Кроме того, эта линия визуально сделает глаза более выразительными.

Этап 3. Нанесение теней на верхнее веко (зона роста ресниц)

Нанесите карандаш для глаз или специальную подводку на линию роста ресниц. Делайте это аккуратно и максимально близко к ресницам. Так вы еще больше выделите взгляд.

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Этап 4. Нанесение теней на внешний уголок глаза

Вам понадобится кисть для нанесения теней. Визажисты рекомендуют выделять внешний уголок глаза, или «галочку», как его называют мастера, более темными тенями. Так, например, если на подвижное веко вы нанесли бежевые тени, то для уголка глаза воспользуйтесь коричневым цветом. Растушуйте тени.

Этап 5. Нанесение теней на нижнюю линию роста ресниц

Воспользуйтесь кистью для растушевки теней. Нанесите тонкой линией базовые тени.

Этап 6. Нанесение теней на водную линию глаза

Вам понадобится водостойкий карандаш. Специалисты советуют выбирать розовый или любой другой светлый цвет, чтобы зрительно увеличить глаза. Если же ваша цель – смоки айс, воспользуйтесь темным карандашом.

Этап 7. Нанесение теней на внутренний уголок глаза

Воспользуйтесь тенями с частицами блеска. Нанесите их на внутренний уголок глаза. Так вы сделаете глаза еще ярче, а взгляд – пронзительнее.

Этап 8. Нанесение теней на дугу под бровью

Нанесите тени светлого цвета на подбровную дугу. Таким способом вы завершите макияж глаз, максимально распахнув их.

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Важно! Тени нужно хорошо растушовывать, не наносить их слишком обильно, избегать четких переходов между оттенками, не использовать тени темных цветов выше складки века, не использовать насыщенные тени для нижнего века, не акцентировать ярко внутренний уголок глаза. Также ошибочным считается мнение, что цвет теней нужно выбирать такой же, как и цвет глаз. Нет, нет и нет! В этом случае цвет глаз сольется с тенями, и ваш макияж будет выглядеть нелепо.

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Выбирать тени можно любого цвета, однако не переусердствуйте с экспериментами. Простые рекомендации помогут вам сделать базовый макияж, который подойдет под любой образ.