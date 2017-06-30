Наверняка, раз в месяц у каждого из нас наблюдалось плохое самочувствие без какой-либо причины, независимо от возраста. Внезапные скачки давления и невыносимые головные боли – все это реакция организма на смену погоды. В материале вы узнаете график магнитных бурь на июль 2017 года.

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Кроме того, что у вас может болеть голова в период магнитных бурь, также вероятны нарушения в работе сердца, слабость, бессонница. Ученые утверждают, что около 10-15 % населения нашей планеты страдают в период смены погоды.

В июле магнитные бури ожидаются в средине, а также конце месяца. Однако не стоит волноваться, смены погоды будут кратковременными. Так, вспышки магнитных бур планируются 13-15 июля и 21-22 июля.

Также незначительная смена погоды произойдет 2 июля.

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Летом солнечная активность высокая. В самый жаркий месяц следует бережно относиться к своему здоровью и стараться проводить меньше времени в солнцепек. Любителям загара также не рекомендуется проводить на пляже весь день. Выбирайте самое оптимальное для этого время – утром до 11.00, либо же после обеда (с 16.00).

Если у вас наблюдаются скачки давления, лучше вовсе не выходить из дома в жару. Врачи рекомендуют пить травяные настойки и избегать стрессовых ситуаций.

Будьте здоровы!