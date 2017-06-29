Лето в самом разгаре, а у вас до сих пор нет нового платья? Не переживайте, на носу сезон скидок в магазинах! Присмотритесь к нашей подборке, в ней модные летние платья 2017 на любой вкус и для любой цели. Платье на море, платье на работу, платье на свидание – выбирайте, что вашей душе угодно!

Читайте также: Модные футболки и топы 2017 — что купить этим летом Платье в клетку виши

Изначально этот орнамент использовали в оформлении интерьера в стиле прованс и кантри. Позже, модницы стали шить платья из такой же ткани. Летом 2017 клетка виши – это самый модный тренд! Оттеночная гамма виши разнообразна – начиная с пастельных сочетаний (бледно-желтого, нежно-розового, светло-голубого) и заканчивая яркими акцентами (микс красного и белого).

Воздушные платья

Собрались на море? Не забудьте купить легкое и воздушное платье. Оно может быть любого цвета, но предпочтительно из натуральной ткани. В белом льняном платье и в соломенной шляпе вы будете королевой пляжа, да и фото для социальных сетей получатся замечательные.

Читайте также: Купальники 2017 — тенденции этого лета

Платья в офис

Лето – это конечно хорошо, но работу никто не отменял. Приходить в офис в шортах и майке, согласитесь не комильфо, поэтому стоит обновить гардероб стильными платьями, которые подойдут и для работы, и для вечернего похода в кино или встречи с друзьями. Платье-футляр из хлопка или льна – отличный вариант. Выбирайте спокойные, но интересные оттенки, например горчичный или приглушенный зеленый.

Платье для свидания

Вы конечно можете надеть все самое сексуальное и откровенное на первое свидание, но если у мужчины серьезные намерения, то вряд ли дождетесь от него следующей встречи. Дабы выглядеть стильно и романтично, обратите внимание на платья с цветочным орнаментом. Сочетайте его со стильной сумкой и босоножками на невысоком каблуке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые модные комбинезоны лета 2017