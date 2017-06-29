Время бежит неумолимо, особенно летом. Не успели оглянуться, а уже июль. Какой модный макияж выбрать, чтобы быть на отпуске неотразимой? Какие модные тенденции в макияже 2017 использовать в июле — читайте в нашем материале

В летнем сезоне уходят из моды ярко выраженные, широкие брови, подведенные губы, и тщательные растушевки. Самый главный тренд этого лета — непринужденность. И все, казалось бы недочеты, теперь выглядят модно и стильно. При этом, лето 2017 принесло много новых приемов, теперь блёстки или тени можно наносить не только на веки, но и на губы или даже на брови. Давайте рассмотрим самые модные варианты, которые дизайнеры советуют попробовать в июле:

Мокрые глаза

Вместо матовых теней в моду пришли “влажные”. Такое глянцевое покрытие — абсолютный фаворит на подиумах. А в сочетании с еще одним трендом этого лета — эффектом мокрых волос — ты будешь выглядеть неотразимо. Бесспорный плюс таких теней — его легко можно повторить дома. Но, визажисты советуют обязательно закреплять его фиксатором — уж очень легко скатывается.

Отсутствие макияжа

Уже не первый год дизайнеры сходятся в одном: ухоженная, здоровая кожа, нежные губы и сияющие чистотой глаза украшают абсолютно любую девушку. Поэтому, естественный мейк-ап или так называемый “макияж без макияжа” остается в топе. Часто на показах мы можем наблюдать, что модель выглядит так, будто бы только что вернулась с отдыха и ее коже не нужна никакая косметика. Тем не менее, помните, чтобы сделать такой “натуральный” макияж иногда требуется больше времени, чем нарисовать ровные стрелки.

Голубой цвет

Мы думали, что голубые тени и подводки навсегда остались в 90-х, но они снова вернулись в моду. Причем наносить их можно по своему желанию — на нижнее веко, верхнее, даже на брови. Дизайнеры обещают — этим летом с таким макияжем будут ходить все. Что ж, увидим.

Блестящие губы

В июле совсем не обязательно часами стоять у зеркала и выводить стрелки на глазах — достаточно просто накрасить губы, точнее, нанести на них побольше блеска, и макияж готов. Голубые, золотые, красные, любые — выбирай на свой вкус ты будешь выглядеть остромодно.

Красные губы

Если же ты приверженица классики — в июле, смело выбирай красную помаду. Наверное, единственный макияж, который никогда не покидал подиумов и страниц глянцевых журналов. Одна этим летом, в моду вошли и новые оттенки — винный или кармин будут смотреться очень стильно.

Графический мейк-ап

В этом году в моду ворвался “инопланетный” графический макияж. Теперь можно смело рисовать широкие асимметричные мазки на глазах. Можно выбрать любой цвет и любую форму — это может быть линия, напоминающая крыло ворона. Единственное правило — никаких растушевок, линии должны быть четкими.