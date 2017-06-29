За окном жара, но отказываться от макияжа вы не готовы? Сохранить стойкий мейкап даже летом можно с помощью спреев-фиксаторов. А как сделать средство для закрепления макияжа в домашних условиях – читайте в нашем материале!

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Приготовить закрепляющий спрей своими руками достаточно просто. На это у вас уйдет не больше 5 минут, а пользоваться чудо-средством можно на протяжении 2-3 недель.

Для фиксатора макияжа понадобится:

Розовая вода

Глицерин – 4-5 капель

Бутылочка с распылителем

Некоторые бьюти-специалисты вместе розовой воды используют раствор алоэ вера или же дистиллированную/фильтрованную воду. Незаменимым остается глицерин. Для нормальной кожи достаточно 4-5 капель, для сухой – на пару капелек больше. Благодаря этому ингредиенту ваше лицо останется сияющим, а макияж – стойким.

Приготовление:

Наполните бутылочку розовой водой наполовину. Добавьте глицерин. Хорошенько взболтайте

Готовый спрей нанесите на тональную основу. Так она продержится дольше, поскольку фиксатор для макияжа создаст защитный шар. Хранить закрепитель для макияжа нужно в холодильнике.