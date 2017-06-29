За окном жара, но отказываться от макияжа вы не готовы? Сохранить стойкий мейкап даже летом можно с помощью спреев-фиксаторов. А как сделать средство для закрепления макияжа в домашних условиях – читайте в нашем материале!
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Приготовить закрепляющий спрей своими руками достаточно просто. На это у вас уйдет не больше 5 минут, а пользоваться чудо-средством можно на протяжении 2-3 недель.
Для фиксатора макияжа понадобится:
- Розовая вода
- Глицерин – 4-5 капель
- Бутылочка с распылителем
Некоторые бьюти-специалисты вместе розовой воды используют раствор алоэ вера или же дистиллированную/фильтрованную воду. Незаменимым остается глицерин. Для нормальной кожи достаточно 4-5 капель, для сухой – на пару капелек больше. Благодаря этому ингредиенту ваше лицо останется сияющим, а макияж – стойким.
Приготовление:
- Наполните бутылочку розовой водой наполовину.
- Добавьте глицерин.
- Хорошенько взболтайте
Готовый спрей нанесите на тональную основу. Так она продержится дольше, поскольку фиксатор для макияжа создаст защитный шар. Хранить закрепитель для макияжа нужно в холодильнике.