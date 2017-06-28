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Поздравления с Днем Конституции в стихах

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Сегодня, 28 июня, вся страна отмечает один из самых важных государственных праздников — День Конституции Украины. Удивите своих родных и близких  — подарите им самое красивое поздравление с Днем Конституции Украины в стихах.

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День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.

***
День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся  Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!

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Оставь дела ты и заботы
И остальные все причины,
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою.
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.

***

Праздник этот очень важен,
Тем, кто чтит свою страну.
За права борись отважно!
Чти Конституцию свою!

Всем желаю, украинцам,
Долгих и счастливых лет.
Всем чтоб счастья не крупицы,
А огромнейший букет!

ПРИВЕТСТВУЕМ!
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