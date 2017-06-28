Сегодня вся Украина отдыхает и празднует День Конституции. Именно в этот день, 1996 года, после многомесячных дебатов, Верховная Рада Украины приняла Основной закон, тем самым заменив Конституцию УССР 1978 года. Это один из самых молодых праздников в стране, в этом году отмечают его 21 раз. Смотрите в фото, как проходит празднование Дня Конституции Украины в 2017 году.

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Некоторые из звёзд уже поздравили Украину с праздником на своих страницах в социальных сетях:

Не только поздравили с праздником, а и сделали настоящий экскурс в историю Конституции Украины звёзды сериалити «Киев днём и ночью»:

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и ярмарки. Безусловно, самым масштабным событием станет нулевой день Atlas Weekend. Давайте посмотрим, как проходит мероприятие:

Первые посетители Atlas Weekend! #atlasweekend Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) Июн 28 2017 в 2:50 PDT

#безобмежень #безобмежень✌ #безобмежень🎶 #atlasweekend #atlasweekend🔉🎶 #atlasweekend2017 Публикация от Olga Baibarak (@tolka_olka) Июн 28 2017 в 6:58 PDT

#atlasweekend Поехали! Публикация от @lopychanska.ira Июн 28 2017 в 6:23 PDT

Привіт #вднг #atlasweekend Публикация от Дмитро Субботін (@dmytrosubbotin) Июн 28 2017 в 6:32 PDT

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