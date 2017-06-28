Телеканал СТБ / День Конституции 2017: как прошел праздник в Украине

День Конституции 2017: как прошел праздник в Украине

Телеканал СТБ

Сегодня вся Украина отдыхает и празднует День Конституции. Именно в этот день, 1996 года, после многомесячных дебатов, Верховная Рада Украины приняла Основной закон, тем самым заменив Конституцию УССР 1978 года. Это один из самых молодых праздников в стране, в этом году отмечают его 21 раз. Смотрите в фото, как проходит празднование Дня Конституции Украины в 2017 году.

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Некоторые из звёзд уже поздравили Украину с праздником на своих страницах в социальных сетях:

Не только поздравили с праздником, а и сделали настоящий экскурс в историю Конституции Украины звёзды сериалити «Киев днём и ночью»:

#Альбина: Ми вітаємо вас з Днем Конституції!😃 Насправді, це свято має велике значення для всіх нас. 21 рік тому Україна і ми — її громадяни отримали Основний закон, що гарантує нам права і свободи і робить нашу державу демократичною 🇺🇦І як би багато труднощів не було, давайте, починаючи з маленьких кроків, зі звичайних повсякденних речей, але продовжувати будувати вільне, справедливе суспільство💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙 #київвденьтавночі #киевднеминочью #kyivdennoch

Публикация от Київ вдень та вночі (@kievdaynight)

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и ярмарки. Безусловно, самым масштабным событием станет нулевой день Atlas Weekend. Давайте посмотрим, как проходит мероприятие:

Первые посетители Atlas Weekend! #atlasweekend

Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend)

#atlasweekend Поехали!

Публикация от @lopychanska.ira

Привіт #вднг #atlasweekend

Публикация от Дмитро Субботін (@dmytrosubbotin)

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