Сегодня вся Украина отдыхает и празднует День Конституции. Именно в этот день, 1996 года, после многомесячных дебатов, Верховная Рада Украины приняла Основной закон, тем самым заменив Конституцию УССР 1978 года. Это один из самых молодых праздников в стране, в этом году отмечают его 21 раз. Смотрите в фото, как проходит празднование Дня Конституции Украины в 2017 году.
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Некоторые из звёзд уже поздравили Украину с праздником на своих страницах в социальных сетях:
Антитіла вітають всіх українців із державним святом — Днем Конституції! Попри сучасні події ми продовжуємо боротися, любити, формувати вільне та справедливе суспільство, і щиро вірити у реальне втілення конституційних прав і свобод. Бажаємо миру кожній сім’ї. Пам’ятайте, що Україна починається саме з вас! #антитіла #antytila #антитела #деньконституції #україна
Не только поздравили с праздником, а и сделали настоящий экскурс в историю Конституции Украины звёзды сериалити «Киев днём и ночью»:
#Альбина: Ми вітаємо вас з Днем Конституції!😃 Насправді, це свято має велике значення для всіх нас. 21 рік тому Україна і ми — її громадяни отримали Основний закон, що гарантує нам права і свободи і робить нашу державу демократичною 🇺🇦І як би багато труднощів не було, давайте, починаючи з маленьких кроків, зі звичайних повсякденних речей, але продовжувати будувати вільне, справедливе суспільство💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙 #київвденьтавночі #киевднеминочью #kyivdennoch
Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и ярмарки. Безусловно, самым масштабным событием станет нулевой день Atlas Weekend. Давайте посмотрим, как проходит мероприятие:
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