Что может быть более летним, чем сорвать с куста ягоду малины? Или купить всю малину на прилавке, принести домой и есть её прямо руками. К сожалению, срок малины не долг, а столько всего нужно успеть приготовить! Простые рецепты вкусных малиновых кексов читайте нашем материале.

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Классический малиновый кекс

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Малина – 300 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 200 г

Ванильный сахар – 10 г (1 пакетик)

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Способ приготовления:

Яйца взбиваем с сахаром и солью, добавляем размягчённое сливочное масло и продолжаем взбивать. Постепенно добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Миксером замешиваем тесто и делим его на 2 части. Половину малины пюрируем и добавляем в одну часть теста, в другую – ванильный сахар. Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем мукой. Выливаем туда светлую часть теста, сверху выкладываем слой целой малины. Сверху выкладываем малиновое тесто. Выпекать при 180 градусах в течении 40 минут. Готовый пирог остудить в форме и только потом перевернуть на блюдо. Украшаем сахарной пудрой, и свежей малиной.

Малиновый чизкейк

Ингредиенты:

Сливочный сыр – 300 г

Малина свежая – 500 г

Сметана -200 г

Сахарная пудра – 180 г

Печенье бисквитное – 100 г

Сливочное масло – 60 г

Грецкие орехи – 100 г

Желатин – 4 пластинки

Способ приготовления:

Желатин замачиваем в холодной воде. Печенье и орехи измельчаем в крошку с помощью блендера и перемешиваем с растопленным сливочным маслом. Равномерно выкладываем в разъемную форму, слегка утрамбовываем и отправляем в холодильник. 400 грамм малины пюрируем и протираем через сито, чтобы избавиться от косточек. На небольшом огне нагреваем малиновое пюре до первых пузырьков. Желатин достаем из воды, добавляем к малине и перемешиваем. Сметану, сливочный сыр и сахарную пудру тщательно перемешиваем ложкой и затем взбиваем миксером до однородности. Добавляем малиновое пюре и снова перемешиваем. Из холодильника достаем корж, выливаем сверху сливочно-малиновый крем и возвращаем охлаждаться на 2 часа. Готовый чизкейк достаем из формы и украшаем оставшейся малиной.

Открытый малиновый пирог

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Сливочное масло – 70 г

Сахар – 70 г

Ванильный сахар – 10 г

Яйцо – 1 шт

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Малина – 300 г

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Смешиваем растопленное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку, разрыхлитель и смешиваем до однородности. Тесто перекладываем в, смазанную маслом, форму и делаем бортики. Сверху, не вдавливая, выкладываем малину. Слегка присыпаем сахаром и отправляем в, разогретую до 180 градусов, духовку на 40 минут. Перед подачей кусочек пирога посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!