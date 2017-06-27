Что может быть более летним, чем сорвать с куста ягоду малины? Или купить всю малину на прилавке, принести домой и есть её прямо руками. К сожалению, срок малины не долг, а столько всего нужно успеть приготовить! Простые рецепты вкусных малиновых кексов читайте нашем материале.
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Классический малиновый кекс
Ингредиенты:
Мука – 250 г
Малина – 300 г
Яйца – 3 шт.
Сахар – 200 г
Сливочное масло – 200 г
Ванильный сахар – 10 г (1 пакетик)
Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
Способ приготовления:
Яйца взбиваем с сахаром и солью, добавляем размягчённое сливочное масло и продолжаем взбивать. Постепенно добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Миксером замешиваем тесто и делим его на 2 части. Половину малины пюрируем и добавляем в одну часть теста, в другую – ванильный сахар. Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем мукой. Выливаем туда светлую часть теста, сверху выкладываем слой целой малины. Сверху выкладываем малиновое тесто. Выпекать при 180 градусах в течении 40 минут. Готовый пирог остудить в форме и только потом перевернуть на блюдо. Украшаем сахарной пудрой, и свежей малиной.
Малиновый чизкейк
Ингредиенты:
Сливочный сыр – 300 г
Малина свежая – 500 г
Сметана -200 г
Сахарная пудра – 180 г
Печенье бисквитное – 100 г
Сливочное масло – 60 г
Грецкие орехи – 100 г
Желатин – 4 пластинки
Способ приготовления:
Желатин замачиваем в холодной воде. Печенье и орехи измельчаем в крошку с помощью блендера и перемешиваем с растопленным сливочным маслом. Равномерно выкладываем в разъемную форму, слегка утрамбовываем и отправляем в холодильник. 400 грамм малины пюрируем и протираем через сито, чтобы избавиться от косточек. На небольшом огне нагреваем малиновое пюре до первых пузырьков. Желатин достаем из воды, добавляем к малине и перемешиваем. Сметану, сливочный сыр и сахарную пудру тщательно перемешиваем ложкой и затем взбиваем миксером до однородности. Добавляем малиновое пюре и снова перемешиваем. Из холодильника достаем корж, выливаем сверху сливочно-малиновый крем и возвращаем охлаждаться на 2 часа. Готовый чизкейк достаем из формы и украшаем оставшейся малиной.
Открытый малиновый пирог
Ингредиенты:
Мука – 250 г
Сливочное масло – 70 г
Сахар – 70 г
Ванильный сахар – 10 г
Яйцо – 1 шт
Разрыхлитель – ½ ч.л.
Малина – 300 г
Сахарная пудра
Способ приготовления:
Смешиваем растопленное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку, разрыхлитель и смешиваем до однородности. Тесто перекладываем в, смазанную маслом, форму и делаем бортики. Сверху, не вдавливая, выкладываем малину. Слегка присыпаем сахаром и отправляем в, разогретую до 180 градусов, духовку на 40 минут. Перед подачей кусочек пирога посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!