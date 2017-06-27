Термальная вода полезна для увлажнения и минерализации кожи. Если носить ее с собой в бутылочке с распылителем, то можно использовать даже поверх макияжа, когда в течение дня кожа пересыхает.

Покупная термальная вода — это вода из термальных источников глубиной более 200 метров. По сути, это та же минералка, только более полезная для кожи. Но нет никакой необходимости покупать термальную воду в магазине за 300 гривен, ведь ее можно просто и быстро сделать в домашних условиях по рецепту косметолога Ольги Метельской.

Ингредиенты для приготовления термальной воды:

минеральная вода без газа шунгит (лечебный камень, продающийся в аптеках) сухой липовый цвет

Готовим термальную воду:

1. Шунгит — природный фильтр для очистки воды, а как антиоксидант он в 172 раза мощнее витамина С. 200 граммов шунгита можно купить примерно за 30 гривен. Залейте 100 граммов шунгита тремя литрами минеральной воды без газа в стеклянной банке — дайте настояться 3 дня. В течение этого времени должны выделяться пузырьки. Лайфхак: После использования камни шунгита можно промыть под проточной водой, а затем использовать снова — и так в течение 3 месяцев.

2. Приготовьте липовый отвар. Возьмите 1 ч. л. сухого липового цвета, залейте 100 граммами настоявшегося шунгита и продержите смесь на паровой бане примерное 5 минут. Затем остудите и процедите несколько раз.

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