Совсем скоро украинцы встретят первый месяц лета. Вдобавок к приближению сезона отпусков, июнь порадует дополнительными выходными. Когда и по какому случаю выходные в июне 2017? Узнайте в нашем материале!

Читайте также: Магнитные бури 2017 — расписание для метеозависимых людей

Выходные в июне 2017 в Украине ожидают нас не только в привычные субботу и воскресенье. Первый летний месяц порадует двумя дополнительными днями отдыха:

4 июня отмечается христианский праздник – День Святой Троицы, в связи с которым украинцы отдохнут и в понедельник – 5 июня (украинское законодательство гласит, что в том случае, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем (суббота/воскресенье), он переносится на следующий после него). Это означает, что первые выходные дни лета продлятся с 3 по 5 июня включительно.

Еще один выходной ожидает нас в День Конституции Украины, который празднуется 28 июня (среда).

Читайте также: Когда выпускной 2017 в Украине?

Подытожим, выходные в июне 2017 украинцев ожидают не только в субботу и воскресенье, но и:

4 июня – День Святой Троицы.

5 июня – выходной после праздничного или нерабочего дня (Троица).

28 июня – День Конституции Украины.

Теперь вы знаете, когда выходные дни в июне 2017 в Украине. Спланируйте их заранее, чтобы отдохнуть сполна!