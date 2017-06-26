Ни одна модница не может обойтись без трендовых джинсов! Какие же модели must-have гардероба в весенне-летнем сезоне 2017? STB.UA знает, в каких джинсах ты будешь сногсшибательна!

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Коротко и ясно

Хитом этого лета будут короткие джинсы. Мировые дизайнеры советуют либо обрезать свои любимые бойфренды либо подвернуть их. Кстати, такую хитрость можно провернуть также с любимыми варёнками, рванными и моделями прямого кроя. Трендовые отвороты будут выглядеть немного нелепо с джинсами-клёш. Однако они тоже остаются в топе весеннее-летнего сезона.

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Джинсы клеш

Помнишь забавные фото хиппи в расклешенных джинсах из 70-тых? Не бойся, сейчас такой клёш не в тренде. Но, эта мода действительно вернулась, и преобразовалось в нечто уникальное! Высокая посадка модели клёш, оригинальный крой и туфли на каблуке помогут создать непревзойдённый образ! Именно так считает дом Шанель, а они не могу ошибаться!

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Бойфренды

Знакомые тебе бойфренды всё еще остаются на фешн-олимпе! Рванные, потертые, с отворотами – любой вариант будет трендовым в этом сезоне. Чтобы выглядеть более женственно, не забудь обуть лодочки на шпильке и надеть яркий топ!

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Белые джинсы

Помимо моделей и кроя, в тренде также традиционный летний цвет – белый. В этом году он будет наиболее актуален. Именно так заявили мировые трендсеттеры. Кстати, не бойся переборщить с этим цветом, ведь белый total look также покорил подиумы мировых столиц моды!

Прямой крой

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Да-да! Именно прямые трубы завоевали пальму первенства среди модных джинсов весенне-летнего сезона 2017. Эта модная новинка обязательно должна оказаться в твоём шкафу. Но, не забывай о маленьком секрете — ширина низа не должна превышать объема бедер. Чем стройнее девушка, тем уже штанины.

Рваные джинсы

Если ты вдруг решила забросить свои рваные джинсы в ящик подальше – немедленно доставай их обратно. Они будут невероятно модны и в грядущем весенне-летнем сезоне. Неровные рваные края и потёртости остаются в тренде.