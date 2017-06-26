Экс-телеведущая проекта «Танцюють всі!» Лилия Ребрик поделилась с поклонниками раритетными снимками со своего выпускного вечера. На фото еще совсем юная Лилия позирует в модном белом платье. «Это я! 20 лет назад закончила школу! Была выпускницей Черновицкой гимназии номер 3. Золотая медалистка! Когда успели пролететь эти годы? Очень хорошо помню свои ощущения тогда … чувство ответственности за свой выбор в будущем … И скажу гордо: ни разу не пожалела о своем решении поступать в Киевский институт театрального искусства. Провинциальная девочка … Киев, столица … сумасшедший конкурс среди абитуриентов (особенно среди девушек. Все же мечтают стать артистками). Ничего не останавливало! И, уверена, именно этот юношеский максимализм, дерзость и безумное желание помогли мне поступить», — поделилась воспоминаниями телеведущая.

Лилия также поблагодарила родителей, которые на протяжении всего времени ее поддерживали и никогда не отговаривали стать актрисой.

«Безгранично благодарна своим родителям, которые ни разу не противоречили моему решению, хотя очень переживали за меня. Но верили … Это придавало еще больше сил и одновременно ответственности. Очень хотелось оправдать их ожидания. И никогда нельзя изменять своей мечте! Сегодня многие ребят празднуют свой выпускной вечер … Будьте преданными себе и своей мечте. Делайте свой жизненный выбор смело! И всегда будьте для своих близких людей — ЛУЧШИМИ !!! с праздником», — завершила пост артистка.

Напомним, в минувшую субботу в большинстве украинских школ состоялся выпускной вечер. Как его провели украинские выпускники 2017 – смотрите в фотоподборке.