Вареники с вишней – одно из самых вкусных летних лакомств. Читайте, как быстро и просто приготовить вареники с вишней в нашем материале.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 600 г
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Вода – 200 мл
- Соль – 0,5 ч.л.
Для начинки:
- Замороженная вишня – 400 г
- Сахар – 100 г
Приготовление:
Просеять муку и добавить в неё соль. В центре делаем углубление и заливаем туда воду и растительное масло. Вымешиваем однородное эластичное тесто. Заворачиваем его в пищёвую плёнку и оставляем на 30-40 минут
Пока тесто настаивается, готовим начинку. Из вишен удаляем косточки, засыпаем их сахаром и оставляем на 20 минут. Сок, который пустят ягоды, сливаем в чашку. Он нам ещё понадобится.
На присыпанной мукой поверхности, раскатываем пласт теста толщиной 2 мм. Вырезаем кружочки из теста. Для этого можно использовать специальную кондитерскую форму либо же обычный стакан. В центр каждого кружочка выкладываем вишни. Края плотно защепляем и отвариваем в подсоленной воде около 7 минут.
Готовые вареники можно полить оставшимся вишнёвым соком.
Приятного аппетита!
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