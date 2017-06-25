Вареники с вишней – одно из самых вкусных летних лакомств. Читайте, как быстро и просто приготовить вареники с вишней в нашем материале.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 600 г

Растительное масло – 1 ст.л.

Вода – 200 мл

Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Замороженная вишня – 400 г

Сахар – 100 г

Приготовление:

Просеять муку и добавить в неё соль. В центре делаем углубление и заливаем туда воду и растительное масло. Вымешиваем однородное эластичное тесто. Заворачиваем его в пищёвую плёнку и оставляем на 30-40 минут

Пока тесто настаивается, готовим начинку. Из вишен удаляем косточки, засыпаем их сахаром и оставляем на 20 минут. Сок, который пустят ягоды, сливаем в чашку. Он нам ещё понадобится.

На присыпанной мукой поверхности, раскатываем пласт теста толщиной 2 мм. Вырезаем кружочки из теста. Для этого можно использовать специальную кондитерскую форму либо же обычный стакан. В центр каждого кружочка выкладываем вишни. Края плотно защепляем и отвариваем в подсоленной воде около 7 минут.

Готовые вареники можно полить оставшимся вишнёвым соком.

Приятного аппетита!

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