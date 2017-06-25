Всё ещё мечтаете о новой люстре? Как сделать светильник своими руками, чтобы это была настоящая дизайнерская вещь? В нашем материале вы найдёте пошаговую инструкцию, как сделать светильник из банки.
Нам понадобится:
- банка (с резьбой)
- бечёвка диаметром 1 см
- клей
Первым делом, смазываем кончик верёвки клеем. Фиксируем её на банке и обматываем. Чем больше банка замотана – тем более приглушённым будет свет. Обрезаем край бечёвки и также фиксируем клеем.
Следующий этап – крышка. Если вы хотите сделать настоящую люстру, можно приобрести в строительном магазине подходящий шнур с патроном. Патрон прислоняем к крышке и обчерчиваем маркером. Проделать отверстия по кругу, близко друг к другу. Это поможет с лёгкостью продавить крышку. Патрон раскручиваем, вставляем в отверстие и закручиваем. Прикручиваем лампочку и помещаем в банку.
Наша люстра из банки готова! А если вы хотите повесить её на даче или балконе, ниже читайте, как сделать из банки дизайнерский подсвечник:
Нам понадобиться:
- Банка
- Кружевная лента
- Краска или лак для декупажа
- Атласная ленточка
Прикрепляем кружево к банке клеем. Лучше всего подойдёт ПВА.
Всю поверхность банки покрываем лаком или краской. Резьбу на банке закрываем ленточкой фиксируем её клеем.
Подсвечник готов!