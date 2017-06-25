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Светильник из банки: делаем дизайнерскую вещь своими руками

Телеканал СТБ

Всё ещё мечтаете о новой люстре?  Как сделать светильник своими руками, чтобы это была настоящая дизайнерская вещь? В нашем материале вы найдёте пошаговую инструкцию, как сделать светильник из банки.

Нам понадобится:

  • банка (с резьбой)
  • бечёвка диаметром 1 см
  • клей

Первым делом, смазываем кончик верёвки клеем. Фиксируем её на банке и обматываем. Чем больше банка замотана – тем более приглушённым будет свет. Обрезаем край бечёвки и также фиксируем клеем.

Следующий этап – крышка. Если вы хотите сделать настоящую люстру, можно приобрести в строительном магазине подходящий шнур с патроном. Патрон прислоняем к крышке и обчерчиваем маркером. Проделать отверстия по кругу, близко друг к другу. Это поможет с лёгкостью продавить крышку. Патрон раскручиваем, вставляем в отверстие и закручиваем. Прикручиваем лампочку и помещаем в банку.

Наша люстра из банки готова! А если вы хотите повесить её на даче или балконе, ниже читайте, как сделать из банки дизайнерский подсвечник:

Нам понадобиться:

  • Банка
  • Кружевная лента
  • Краска или лак для декупажа
  • Атласная ленточка

Прикрепляем кружево к банке клеем. Лучше всего подойдёт ПВА.

Всю поверхность банки покрываем лаком или краской. Резьбу на банке закрываем ленточкой фиксируем её клеем.

Подсвечник готов!

ПРИВЕТСТВУЕМ!
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