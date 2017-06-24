Совсем недавно мы рассказали, какая программа на Atlas weekend 2017 ожидает всех любителей фестиваля. А также, кого стоит послушать на Atlas weekend в этом году. Но только сегодня нам стало известно, что вход на нулевой день фестиваля будет абсолютно бесплатным! В честь большого праздника — Дня Конституции Украины — на сцене Atlas weekend 2017 выступят лучшие музыканты страны.

28 июня, в честь Дня Конституции Украины, организаторы Atlas weekend 2017 устроят нулевой день фестиваля. Посетить концерты лучших украинских звезд сможет любой желающий. Вход в этот день будет свободным. Хедлайнером нулевого дня станет Верка Сердючка. Ее выступление обещает быть очень ярким, ведь она исполнит свои хиты в сопровождении музыкантов и live-шоу.

Участниками фестиваля будут как знаменитые артисты, так и молодые исполнители. 28 июня можно насладиться концертами таких музыкантов как — Воплі Відоплясова, Сергей Бабкин, СКАЙ, Green Grey, Kozak System, Жадан и Собаки, Брати Гадюкіни, Табула Раса, Bez Обмежень, Антоха MC, Layah, Illaria, Mountain Breeze, Скрябін, Лесь Подерв`янский и другие.