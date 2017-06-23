У вас выпадают волосы, и вы никак не можете подобрать для себя подходящее средство? Не обязательно отдавать за готовый шампунь много денег. В нашем материале, мы расскажем, как приготовить шампунь против выпадения волос в домашних условиях.

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Нам понадобится:

Цветы липы

Цветочная пыльца

Вода

Подсолнечное масло

Настойка прополиса

Эфирное масло чайного дерева

Калийная паста (мыльная основа)

Приготовление:

1. Прежде всего, измельчаем в порошок три чайные ложки цветов липы. Именно липа помогает выровнять структуру волос и укрепить их.

2. Мисочку устанавливаем на водяную баню. 70 грамм калийной пасты. Немного растапливаем, добавляем 50 мл воды. По консистенции масса должна напоминать мыльный шампунь. Температуру нагревания основы нужно контролировать и не доводить до кипения.

3. Измельчаем 2 ч.л. цветочной пыльцы до состояния порошка. Смешиваем с измельчёнными цветами липы.

4. Когда основа будет готова, снимаем её с водяной бани. Через сито пропускаем измельчённые компоненты. Перемешиваем.

5. Добавляем 1 неполную чайную ложку подсолнечного масла. Оно нужно для увеличения жирности шампуня, чтобы он не вызывал сухость и раздражение. Лучше подойдёт нерафинированное подсолнечное масло, в котором сохранены все полезные свойства.

6. Далее добавляем 1 каплю настойки прополиса. Без неё шампунь может забродить.

7. Следующий компонент – эфирное масло чайного дерева, добавляем для запаха. Понадобится всего 1 капля.

Шампунь против выпадения волос готов.