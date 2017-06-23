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Печеночные котлеты: пошаговый рецепт

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Как приготовить котлеты из печени? Пошаговый рецепт печеночных котлет вы найдете в нашем материале. 

Быстро, не дорого, вкусно и полезно — именно эти качества так ценят хозяйки. Поэтому печёночные котлеты – это идеальный выбор для вкусного и сытного ужина. Приготовьте их по нашему рецепту, и вы за уши от стола не оттащите даже тех, кто не любит печень.

Лучше всего подойдёт куриная печень – в ней практически нет плёнок и прожилок. Плюс ко всему, она нежнее. Итак, для приготовления котлет нам понадобится:

  • Куриная печень — 1 кг
  • Большая луковица
  • Хлеб
  • Немного молока
  • Куриное яйцо – 1
  • Мука – 3 ст. л.
  • Соль, перец, растительное масло.

Приготовление:

Хлеб вымочить в молоке. Куриную печень пропустить через мясорубку вместе с луковицей и вымоченным хлебом. Хорошо перемешать и постепенно добавлять в фарш три столовые ложки муки. Вбить яйцо и тщательно перемешать. Посолить, поперчить. Жарить на растительном масле, на среднем огне. Советуем вам не отходить от плиты, так как печёночные котлеты жарятся очень быстро.

Приятного аппетита!

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