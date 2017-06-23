Как приготовить котлеты из печени? Пошаговый рецепт печеночных котлет вы найдете в нашем материале.

Быстро, не дорого, вкусно и полезно — именно эти качества так ценят хозяйки. Поэтому печёночные котлеты – это идеальный выбор для вкусного и сытного ужина. Приготовьте их по нашему рецепту, и вы за уши от стола не оттащите даже тех, кто не любит печень.

Лучше всего подойдёт куриная печень – в ней практически нет плёнок и прожилок. Плюс ко всему, она нежнее. Итак, для приготовления котлет нам понадобится:

Куриная печень — 1 кг

Большая луковица

Хлеб

Немного молока

Куриное яйцо – 1

Мука – 3 ст. л.

Соль, перец, растительное масло.

Приготовление:

Хлеб вымочить в молоке. Куриную печень пропустить через мясорубку вместе с луковицей и вымоченным хлебом. Хорошо перемешать и постепенно добавлять в фарш три столовые ложки муки. Вбить яйцо и тщательно перемешать. Посолить, поперчить. Жарить на растительном масле, на среднем огне. Советуем вам не отходить от плиты, так как печёночные котлеты жарятся очень быстро.

Приятного аппетита!