Лето в самом разгаре! Наконец-то на смену курткам и гольфам пришли легкие футболки и топы. В материале вы узнаете о модных тенденциях этого сезона. STB.UA с удовольствием станет вашим гидом в мир стиля и красоты.

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Однотонные футболки

Белая, черная или серая футболка станет беспроигрышной вещью в вашем гардеробе. Она подойдет абсолютно под любой образ и будет служить как базовой частью наряда, так и акцентом лука. А вот с чем и как носить эту вещь – ваш выбор. Вы будете выглядеть одинаково стильно, если заправите ее в брюки или шорты, или же оставите навыпуск.

Футболки с принтом

Если вы хотите запастить яркой оригинальной футболкой, обратите внимание на принт. Этим летом популярны этнические, а также цветочные мотивы. Не выходят из моды абстракция и графика. Также не забывайте о героях мультфильмов! Да-да, именно они станут стильным украшением вашей вещи.

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Футболки с надписями

Яркие надписи на однотонных вещах – хит сезона. Дизайнеры отдают предпочтение не только спокойным цветам, но и ярким. Также не выходит из моды «металлик». А вот выбрать юморную или лирическую надпись – ваше решение.

Футболки свободного кроя

Как же комфортно надеть любимые бойфренды и футболку свободного кроя. Хотим вас обрадовать, что в этом сезоне широкие и бесформенные футболки – настоящий тренд! Их можно носить как с обтягивающими вещами, так и со свободными. Также свободный крой приветствуется в майках. И, поверьте, спортивные удлиненные футболки не будут выглядеть менее женственно, нежели бархатные топы, если их правильно дополнить аксессуарами.

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Бельевой стиль

Нежные майки в бельевом стиле по-прежнему актуальны этим летом. Нежная кружевная или атласная вещь подойдет как для романтического свидания, так и для зажигательной вечеринки в компании друзей. Одежда из прозрачных материалов смотрится интригующе и в то же время элегантно.

Асимметричные майки и футболки

Ярким примером асимметрии является топ или майка с одной бретелью. Такая оригинальная вещь не оставит вас незамеченной! Также асимметрия может выражаться в бретелях разной ширины и крое, например, в длине майки.

Короткие топы-бандо

Другими словами, топ-бандо – это повязка, прикрывающая грудь. Такая откровенная вещица найдет место в гардеробе обладательницы стройной фигуры. Топ отлично подойдет для пляжного отдыха, а также станет отличным дополнением для городского образа. Его можно комбинировать с легкими накидками или пиджаками.

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Топы и майки с открытыми плечами

Дизайнеры всего мира рекомендуют модницам экспериментировать с фасонами одежды. Так, например, на смену классической майке с бретелями пришел топ с открытыми плечами. Он выглядит эффектно и нарядно. Однако девушкам с широкими плечами и полными руками лучше отказаться от такой вещи, чтобы не акцентировать внимание на проблемной зоне.

Топы-бюстье

Топ-бюстье станет выигрышным вариантом для похода на вечеринку или пляж. Открытый топ подчеркивает грудь и акцентирует на ней все внимание. А вот чтобы превратить откровенную вещь в часть городского лука, вам будет достаточно лишь накинуть на плечи легкую кофточку.

Романтический стиль

Футболки, майки и топы с рюшами милых «девчачьих» цветов станут изюминкой романтического образа. Кукольный лук – то, что нужно представительницам прекрасного пола, которые как раз собираются на свидание и мечтают выглядеть настоящими принцессами.

V-вырез в топах и майках

Треугольная горловина удачно подчеркивает изящную шею и грудь. Такая вещь придаст утонченности и женственности девушке. Также не первый сезон майку с V-вырезом дизайнеры советуют надевать поверх платьев.

Различные вырезы на майках, топах и футболках

Вырез может эффектно смотреться не только на груди, но и в любом другом месте! Вырезы геометрической формы, например, на боках подчеркнут фигуру и придадут образу сексуальности. Комбинировать оригинальную майку советуем с классическими вещами, чтобы придать образу шарма.

Экспериментируйте с образами, подчеркивайте индивидуальность и будьте в тренде вместе с STB.UA!