Какой вариант маникюра будет модным в июле 2017 года? Как накрасить ногти, чтобы оставаться в тренде? Идеи модного маникюра на июль 2017 в нашей фото-подборке.

Белый

Бесспорным фаворитом этого июля станет белый цвет. Это вершина минимализма в лучшем его проявлении. Такой маникюр всегда смотрится аккуратно и подойдёт под любую одежду. Что, бесспорно, большой плюс.

Хаотичные всплески цвета

Лето — пора ярких красок. Жёлтый, фиолетовый, голубой, зелёный, розовый… в этом июле можно всё! Выбирай на свой вкус: это может быть геометрия, френч или же просто брызги цвета, хаотично распределённые по поверхности ногтя. Всё зависит только от твоей фантазии.

Геометрия

Не потеряет своей актуальности в июле и так полюбившаяся модницам геометрия. Сделай модный треугольник или, уже завоевавшие популярность, полоски. Играй с линиями как хочешь – и ты в тренде.

В июле в моде остается и металлик. Сделай зелёный, серебристый или золотой.

Если же тебе по душе больше классика – смело делай френч. Он никогда не потеряет актуальность.

Или выбирай нюд. Естественный, мягкий, свежий — такой оттенок ногтей уже далеко не первый сезон в моде и всё также популярен.

Надеюсь, мы помогли вам подобрать для себя идеальный маникюр на июль.

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