Как сделать гамак: все соседи на даче будут вам завидовать

Пошаговая инструкция о том, как сделать гамак.

Ваши соседи по даче обзавидуются самодельному гамаку. Также его можно повесить дома и качаться, расслабляясь после рабочего дня. Читайте пошаговую инструкцию о том, как сделать гамак своими руками.

Вам понадобится:

Металлический хулахуп 1 метре в диаметре

Плотная ткань

Синтепон 40 см

Ремень для крепления – 8 метров

Берем синтепон и режем его на 2 полоски по 20 см. Это поможет нам сделать каркас гамака мягким и комфортным. Аккуратно обматываем им хулухуп. Чтобы синтепон не спадал – прихватываем его ниткой.

Берем ткань. Использовать можно любую плотную ткань, это могут быть даже старые джинсы, сшитые в полотно. Делаем полоску длинной 2 метра и шириной 20 см. Этого хватит, чтобы полностью обхватить обруч по кругу и зафиксировать синтепон внутри.

Обворачиваем хулахуп тканью, чтобы выглядело аккуратнее – края ткани лучше завернуть вовнутрь. Фиксируем булавками и вручную прошиваем нашу ткань.

Оставшийся отрезок ткани раскладываем под обруч. С каждого края должно оставаться по 25-30 см. По кругу отмеряем по 20 см и ставим насечки. По этим отметкам вырезаем круг.

С четырёх сторон вырезаем небольшие выемки в форме полукружков. Они нужны для того, чтобы зацепить ткань на хулахупе.

Протягиваем ткань под обручем и прихватываем булавками, хорошо сшиваем. Шов должен быть крепким, от этого зависит, насколько гамак получится прочным.

Ремень необходимо поделить на 4 отрезка и зафиксировать на хулахупе. Для этого можно использовать карабины, либо просто обвязать ремень вокруг хулахупа.

Гамак готов! Осталось только подобрать для него идеально место.