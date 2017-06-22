Выпускной, пожалуй, самое долгожданное событие в жизни бывшего школьника. И если парням достаточно подобрать костюм, то девушки относятся к своему внешнему виду в этот вечер очень серьезно. Ведь каждая хочет выглядеть неотразимо. Совершенно необходимо до малейших деталей продумать образ: выбрать платье, аксессуары, причёску и, конечно же, макияж. В нашей статье читайте, как подобрать майк-ап на выпускной 2017 для карих, зелёных, серых и голубых глаз.

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Главный тренд 2017 года – натуральность. Именно она выгодно подчеркнёт юность и нежность девушки. Тут предполагается минимальное использование косметики. Достаточно сделать ровный тон и нанести тушь для ресниц.

Если же вы любительница яркого мейк-апа, когда же, как ни на выпускной можно позволить себе поэкспериментировать? Но не забывайте, что макияж на выпускной должен гармонировать с платьем. Согласитесь, нежное розовое платье будет странно выглядеть с дерзким Smoky-eyes.

Чтобы ваш макияж на выпускной быть идеальным, стоит придерживаться нескольких правил:

Прежде всего, перед торжеством необходимо хорошо выспаться, ведь усталость скрыть не поможет ни одно косметическое средство. Кожу следует подготовить с вечера: очищающая маска и увлажняющий крем помогут вашей коже выглядеть с утра свежо и привлекательно.

Использовать нужно только проверенную косметику хорошего качества. Вы же не хотите, чтобы праздник омрачила внезапная аллергическая реакция на лице?

Экспериментировать с образом лучше заранее. Как правило, макияж, нанесённый в спешке, не получается удачным.

При выборе макияжа нельзя забывать и «золотое правило» – акцент должен быть на что-то одно: либо на глаза, либо на губы.

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При выборе мейк-апа необходимо помнить – разному цвету глаз подходят разные цветовые гаммы. Рассмотрим варианты макияжа для девушек с разным оттенком глаз.

Голубые глаза

Обладательницы голубых глаз ассоциируются с чистотой и невинностью. Соответственно, чтобы не разрушить образ, тени стоит выбирать светлые. Подойдут серебристые, нежно-коричневые, золотистые, бирюзовые или сиреневые тона.

Если же вы хотите более яркий мейк-ап, смело делайте стрелки. Но не классические, а тёмно-серых тонов, слегка растушеванные. Это придаст взгляду глубину.

Зелёные глаза

Девушкам с зелёными глазами можно смело экспериментировать с любыми тёплыми оттенками. Идеально подойдут тёмно-коричневые, серые, коралловые и золотистые.

Модные в этом году цветные подводки также отлично смотрятся на зеленоглазых девушках, особенно фиолетовые, красные либо изумрудные.

Серые глаза

Если же вы обладательница серых глаз, вам не составит труда придать им эффектности и выразительности. Ведь с серыми глазами гармонично смотрятся многие цвета. Стоит помнить правило: холодные оттенки делают такие глаза более серыми, а тёплые сделают их более голубыми.

Идеально смотрятся персиковые, песочные и серебристые тени. Рекомендуют также делать более выразительными брови. Это поможет подчеркнуть взгляд.

Карие глаза

Девушкам с карими глазами повезло больше остальных – они считаются самыми удачными относительно выбора косметики.

Однако, под разные оттенки карих глаз рекомендуют подбирать свой, наиболее подходящий цвет. Черноглазым девушкам идеально подойдёт smoky-eyes. Его можно сделать как в коричневых, так и в бордовых либо сливовых оттенках.

Для светло-карих глаз больше подойдут золотистые либо зелёные тени.

С вниманием стоит отнестись к выбору туши – желательно чтобы она была угольно чёрной. Это придаст ресницам больший объем. Для лёгкого макияжа достаточно подобрать помаду нежного оттенка, подойдёт персиковая, либо нюдовая.

Надеемся, наша подборка и советы помогли вам определиться какой же макияж сделать на выпускной.

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