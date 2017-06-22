Правильный и регулярный уход за кожей лица с юных лет дарит здоровье и молодость на долгие годы. Иногда, забывая о простых правилах, мы совершаем ошибки при подборе крема или тоника. Для того чтобы не навредить личику и добиться эффекта свежести и красоты, нужно сделать 5 простых шагов.

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Шаг 1. Определяем тип кожи лица

Условно существует четыре типа кожи — нормальная, сухая, жирная или же комбинированная кожа (смешанный тип). Для того чтобы правильно определить свой тип, косметологи рекомендуют провести следующую процедуру: спустя два-три часа после умывания промокните лицо бумажной салфеткой или папиросной бумагой. Если кожа жирная, то на салфетке останется влага и появится маслянистое пятно, если сухая или нормальная – бумага останется в прежнем виде. Чрезмерное скопление влаги в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и при этом сухость в области щек, висков, шеи и вокруг глаз — признаки комбинированной кожи. Если Вы замечаете, что кожа склонна к шелушению и раздражениям, то она является сухой.

Шаг 2. Выбираем подходящую косметику

После того, как мы определили тип кожи лица, необходимо подобрать соответствующие средства по уходу – молочко для снятия макияжа, гель или пена для умывания, тоник, крем и маску, которые подойдут Вам по всем параметрам.

Выбирая косметику, обращайте внимание на ингредиенты. Крайне важно не использовать средства по уходу, содержащие спирт и эвкалипт. Такие составляющие противопоказаны для молодой кожи.

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Не верьте «панацеям». На самом деле, не существует крема, который сразу устранит все проблемы, увлажнит кожу лица, да еще и с «видимым эффектом уже после первого применения». Это неправда, ведь процесс восстановления кожи не может быть мгновенным.

Обращайте внимание на срок хранению. Ни в ком случае не используйте просроченную косметику.

Если Вы наносите макияж, не ленитесь и смывайте его перед сном. Ночи в makeup способствует росту бактерий и закупориванию пор.

Шаг 3. Очищаем

Итак, мы выбрали нужные средства и первым делом приступаем к очищению лица. В течение дня наша кожа подвергается настоящим испытаниям – пыль, угарный газ, пот, тональные крема и прочие факторы сильно загрязняют её. Поэтому лицо нуждается в правильном, а главное регулярном очищении два раза в день – утром и вечером. Умывайтесь водой, но не используйте мыло. Такая процедура будет вредна для кожи в любом возрасте. Обязательно смывайте макияж специальным молочком или тоником с нейтральным pH. Они разработаны для нежного очищения кожи.

Для достижения здорового вида также используйте скраб один-два раза в неделю. Удалить ороговевшие частички кожи, можно приготовив его в домашних условиях. Например, смешайте ложку кофейной гущи с ложкой сметаны или йогурта, нанесите смесь на лицо и массируйте в течение одной-двух минут. После процедуры умойтесь теплой водой.

Шаг 4. Тонизируем

После очищения, необходимо тонизировать личико. Это приведет кожу в тонус и придаст эластичность. Для этого подойдет тоник из аптеки или магазина косметики, но также Вы сможете легко приготовить его в домашних условиях.

Для эффекта свежести кожи лица заварите ромашковый чай или стебельки ромашки, дайте настояться 15-20 минут и залейте в контейнеры для льда в морозильной камере. Протирая лицо утром и вечером ромашковыми кубиками, Вы успокоите кожу. Также можно использовать мицеллярную воду, специальные маски или тонизирующие крема.

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Шаг 5. Увлажняем и питаем кожу лица

Это завершающий этап ежедневного ухода. После очищения и тонизирования, используйте крем, подходящий вашему возрасту и типу кожи. Для молодой кожи выберете легкий гель или крем с увлажняющим эффектом. Для взрослой кожи подойдут крема более насыщенные и питательные. Важно не втирать, а наносить крем тонкий слоем, «вбивая» его точечными движениями и равномерно распределяя по всей поверхности лица. Если крем впитался не до конца, просто промокните кожу сухой салфеткой.

Несколько раз в неделю используйте маски. Такая процедура не только питает и увлажняет кожу лица, но и насыщает ее кислородом. Купите или приготовьте её самостоятельно. Главное, посоветуйтесь с косметологом или консультантом в бьюти-магазине, какая маска подходит именно Вам. Помните, что не нужно наносить её на веки и зону вокруг глаз. «В маске» желательно не разговаривать и находиться в спокойствии. Смывать маску стоит ватным тампоном или теплой водой. Не усердствуйте и не сильно трите лицо полотенцем после процедуры, поскольку можете травмировать кожу и даже оставить красные пятна.

И не забывайте, что правильное питание, здоровый образ жизни и хорошее настроение станут Вашими верными помощниками на пути к красивому и сияющему лицу.