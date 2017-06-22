Иногда в Киеве происходит так много различных мероприятий, отдать предпочтение чему-то одному становится довольно сложно. Поэтому мы решили помочь вам и отобрали те события, которые точно будут интересными. Куда пойти в Киеве 22-25 июня — читайте в нашей афише. 22.06

Мастер-класс по управлению голосом «Я говорю»

Old Fashioned Bar

Этот мастер-класс будет интересен каждому, кто по долгу профессии вынужден много общаться с людьми или выступать на публике. Рассказывать и обучать управлению собственным голосом будут брендвойс OFR.FM Сергей Брыль и актер кино и театра импровизации «Черный квадрат» Юрий Рябица. 22.06

Джаз на Пляже

ЮБК

Если в этот вечер вы хотите не говорить, а слушать, то отправляйтесь на ЮБК — здесь планируется праздник джаза. Играть будут бразильскую музыку — Bossa Nova, стиль, который объединяет жаркую самбу и джаз. Выступает — именитый квартет Руслана Егорова. 23.06

Ostrov Festival pre-party: Pahatam b2b Koloah

L8 Park

Отличная техно-вечеринка в L8 Park состоится в рамках препати Ostrov Festival 2017, одного из самых ожидаемых электронных фестивалей Европы. За правильную музыку отвечают диск-жокеи Koloah и Pahatam. Первый известен своей работой с ONUKA, Rozhden, Tape Flakes, а второй является официальным диджеем Ивана Дорна. 23.06 — 25.06

Уличная еда

арт-завод Платформа

Около 100 участников фудкорта, 10 баров, интересная музыкальная программа, развлечения, фотозоны — всё это и даже больше ждёт всех тусовщиков на фестивале Уличная еда, который пройдёт на арт-заводе Платформа с 23 по 25 июня. Целых три дня гастрономического блаженства в самый разгар лета — что еще нужно для счастья? 24.06

Detach Titanic Party vol 2

Гидропарк

Большой концерт для поклонников группы Detach. Мероприятие пройдёт на корабле и будет приурочено к пятилетию альбома BALANCE. Вас ждёт акустическое исполнение старых хитов, мощная afterparty и отличное времяпровождение на свежем воздухе у воды.