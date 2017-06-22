Выпускной – волнительный и ожидаемый день в жизни учеников, их родителей, а также учителей. Мы уже рассказали, когда состоялся последний звонок 2017, а сегодня поведаем о дате главного торжества. Когда выпускной 2017 в Украине? Читайте в материале!

Выпускной можно смело назвать одним из самых важных праздников в жизни каждого человека. Прощание со школьными стенами, линейками, учителями, переход в совершенно иную – взрослую жизнь. К знаменательному вечеру одиннадцатиклассники готовятся тщательно неспроста, ведь он запомнится надолго. Мы уже успели посоветовать девушкам, как выбрать платье на выпускной 2017, а вот когда каждая красавица сможет кружить в нем, танцуя выпускной вальс, следует разобраться.

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Официальной даты празднования выпускного вечера в Украине не предусмотрено. Этот вопрос выносится на обсуждение учебным заведением, после чего им принимается решение о дате выпускного бала, однако существуют рекомендуемые сроки. В 2017 году выпускные в Украине приходятся на 26 мая – 24 июня. В большинстве учебных заведений выпускной вечер 2017 состоится в субботу – 24 июня.

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Чтобы провести выпускной бал 2017 незабываемо, начните подготовку заранее, ознакомьтесь с советами, которые помогут вам выглядеть неотразимо, а мы постараемся в этом помочь!