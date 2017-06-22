О том, когда можно начинать физические упражнения после родов, а именно – после кесарева сечения, рассказала новая ведущая 7 сезона проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко.

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Напомним, что недавно Анита стала мамой прекрасной дочери Мии. Появилась малышка на свет с помощью кесарева сечения.

«Я раньше думала, что во время кесарево мышцы разрезают, и ты никогда больше не сможешь качать пресс. Оказалось, что разрезают кожу, а мышцы разбирают пальцами. Для меня это было откровением. – призналась Анита. – Конечно, больно кожным покровам, но в этот период (после кесарево) нужно максимально много двигаться».

Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Приступать к тренировкам рекомендуется через три месяца – это средний срок восстановления после кесарево.

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«Конечно, важно получить одобрение врача, без разрешения физические упражнения делать нельзя. При обычных родах можно приступать к тренировкам мышц живота через 6 недель. А после кесарево — не качать пресс в первые 1,5 месяца. При этом упражнения для рук и ног можно делать спокойно. Также не стоит забывать про интимные мышцы. Упражнения Кегеля очень важны с первых дней после родов. Упражнения для интимных мышц должны быть такой же привычкой, как зарядка с утра, как чистка зубов, как еда, как отдых. Мне хотелось бы вывести это на такой же уровень в сознании женщин – это не менее важно, чем талия или ягодицы. Ведь с точки зрения психологии женщинам также важно восстановиться после родов», — советует ведущая «Зважені та щасливі-7» Анита Луценко.