Вы сделали биометрический паспорт и готовы отправиться в путешествие, чтобы максимально прочувствовать все плюсы безвизового режима. Единственное, что пугает – перелет. Если ступить на трап самолета для вас подобно каторге, попробуйте отправиться в Европу на поезде или автобусе. Как это сделать — мы описывали в предыдущих материалах. Но вернемся к самолетам, рано или поздно вам придется побороть аэрофобию и мы подготовили несколько советов, которые могут вам в этом помочь. Аэрофобия и волнение перед полетом – не одно и то же

Если за несколько дней до путешествия вам становится плохо только от мысли о самолете, а в аэропорту настигает паническая атака и сложно дышать – у вас фобия. Если естественные страхи человека заставляют действовать активно, то фобии пассивны. Вы не ищите выход из ситуации, а просто боитесь.

Страхи у мужчин и женщин отличаются. Дамы уверены, что именно их самолет рухнет, а вот сильный пол технике доверяет, их смущает другое – невозможность контролировать ситуацию. Фобия развивается даже у тех, кто ни разу не видел авиакатастроф и не поднимался в воздух. Как побороть аэрофобию

Необходимо убедить себя в том, что ничего плохого не произойдет. Самолет очень надежный вид транспорта, в котором все системы дублируются, поэтому, даже если что-то выходит из строя, проблему можно устранить. Количество происшествий на воздушном транспорте значительно меньше, чем на наземном – и это общепризнанный факт. А от турбулентности еще ни один самолет не пострадал и тем более не упал.

Если у вас не получается справиться самостоятельно, обратитесь психологу. Он проведет терапию, во время которой пациент погружается в атмосферу полета, переживает много взлетов и посадок. Это необходимо делать до тех пор, пока у человека не закрепится ассоциация полета с расслабленным состоянием, а не с паникой.

Если паника начала настигать уже в самолете, постарайтесь расслабиться. Примите удобное положение, включите музыку, наденьте повязку на глаза. Поговорите с попутчиком, подумайте о приятном, например, о путешествии или встрече с друзьями, которая вас ждет после перелета.

Начните читать больше про устройство самолетов, работу пилота и сотрудников аэропорта. Это успокоит ваше воображение и заставит большую часть страхов исчезнуть.

И напоследок, даже поход в душ связан с риском для жизни, но он же не вызывает тревогу. Заставьте свой мозг думать, что полет – это такое же рутинное событие, как и поездка на автобусе или поезде.

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