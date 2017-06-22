22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

Сегодня, 22 июня 2017, День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Когда был установлен памятный день и с какой целью? Узнайте в нашем материале.

Ежегодно 22 июня почитается память украинцев, погибших во времена Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Сложно представить, но страшные события лишили жизни каждого пятого нашего земляка.

В соответствии с указом Президента Украины от 17 ноября 2000 года, день установлен с целью: «…всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их подвига и жертвенности… в поддержку инициативы общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и жертв нацистских преследований…».

К 22 июня в каждом городе Украины проходит возложение цветов к могилам погибших, минута молчания и многие памятные мероприятия.

Напомним, Великая Отечественная война продлилась с 22 июня 1941 года до 8 мая 1945 года. Она стала важной составляющей Второй мировой войны.

Помним.