Языком тела можно рассказать о самом личном и сокровенном. Доказывать это не перестают талантливые украинские танцоры. STB.UA поведает об откровении артистов балета «D’Arts Dance Project». На сцене киевского клуба «Caribbean Club» они представили программу с интригующим названием «20 шагов налево». Участник 1-го сезона проекта «Танцюють всі!» Николай Бойченко рассказал нашей редакции, о чем его сборник танцевальных сочинений!

Вечером, 20 июня, в столичном клубе «Caribbean Club» неподдельный интерес и сладостное ожидание читались в глазах каждого гостя еще до начала показа. И вот, когда свет погас и заиграла музыка, весь зал растворился в особенной атмосфере «D’Arts Dance Project»…

Грань между сценой и зрительским залом будто бы стерлась, когда артисты балета неожиданно слились с присутствующими. Танцоры смело подсаживались за столики к зрителям и взаимодействовали с ними, собирая на себе восторженные взгляды.

Первый шаг налево был сделан и зал искупал танцоров в овациях. Следующие шаги становились лишь смелее и увереннее. А каждая новая история отличалась от предыдущей и несла в себе смысл, понятный каждому зрителю.

«Собрание танцевальных сочинений «20 шагов налево» – это истории, которые создавались не один год. Каждая из них – это путь к сердцу, путь в сторону откровения и даже непристойности. Иногда мы позволяем себе поступки, о которых не говорим вслух в привычном обществе. Их можно обсудить только с близкими, друзьями или на кухне с родными. Вопрос секса, одиночества, интима… Поэтому и «налево»», – поделился Николай Бойченко.

Тонкая грань между откровением и пошлостью ни разу не была перейдена артистами «D’Arts Dance Project». Зрители «на ура» принимали каждый номер и благодарно требовали продолжения.

Танцоры не боялись выглядеть смешно или нелепо. Они примеряли на себя разные образы и блестяще воплощали их в танце. Каждая показанная история – это маленькая жизнь, в которую безоговорочно верили зрители.

Основатель «D’Arts Dance Project» отметил: «Есть истории, которые я реализовал в течение этого месяца, но задумал еще 8 лет назад. Некоторые из них я просто не осмеливался ставить, потому что не мог рассказать доступным языком. Они лежали в «сундуке» и ждали своего часа. Я стремлюсь, чтобы каждая история была понятной в танцевальной лексике».

Отметим, на сцене «Caribbean Club» танцевал обновленный состав балета. Николай Бойченко признался, что артисты готовились всего месяц. «Это очень мало, поэтому я считаю, что они совершили подвиг», – с гордостью сообщил основатель «D’Arts Dance Project».

А вот о сложностях в подготовке Николай, как настоящий мужчина, предпочел умолчать. Уже в гримерке уставшие, но счастливые танцоры, признались нам, что накануне выступления один из артистов травмировал плечо, поэтому Николай вынужден был оперативно внести коррективы в программу.

Ценители искусства, которые по каким-либо причинам не смогли посетить показ танцевальных сочинений 20 июня, получат возможность увидеть «20 шагов налево» уже этой осенью.

Кроме того, «D’Arts Dance Project» готовится к работе над новой программой.

«Она будет в другом стиле, глубже, интереснее и более философская. Ждите анонсов», – сообщил основатель балета.

Также Николай Бойченко добавил: «Сейчас зритель очень тяжел на подъем, возможно, из-за финансовой ситуации в стране. Я сужу не только по себе, но и по другим артистам. Слышу, что билеты продаются очень сложно. Реализация любых новшеств и творческих фантазий зависит от активности зрителей. В нашей стране нет поддержки меценатов, тем более государства. Мы, независимая арт-компания, существуем только за счет зрителей. Поэтому я призываю: будьте внимательнее и следите за анонсами, а также за интересными для вас артистами. Поддерживайте их покупкой билетов. Это очень важно».

STB.UA присоединяется к совету талантливого хореографа. Желаем «D’Arts Dance Project» вдохновения, развития, благодарных отзывчивых зрителей и чтобы шагов в их творчестве становилось еще больше!

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