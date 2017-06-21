Телеканал СТБ / В Лас-Вегасе умер музыкант Prodigy

В Лас-Вегасе умер музыкант Prodigy

Телеканал СТБ

Новость о том, что умер Prodigy, всколыхнула всех поклонников британского коллектива, который, к слову, уже на следующей неделе должен выступать в Киеве на Atlas Weekend 2017. Оказалось, что из жизни ушел участник хип-хоп дуэта Mobb Deep Альберт Джонсон, псевдоним которого совпадает с названием музыкальной группы.GettyImages-452577924Известный репер скончался в возрасте 42 лет, сообщает Pitchfork. Это случилось в Лас-Вегасе, где музыкант был госпитализирован несколько дней назад. У него случилось обострение серповидной анемии, которой он болел с рождения. При этом точная причина смерти рэпера пока не называется официально.

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Mobb Deep

Prodigy вместе с рэпером Havoc (Хэвок) выступал в музыкальном дуэте Mobb Deep, расцвет которого пришелся на 1990-е годы. Лучшими композициями группы считаются Quiet Storm и Shook Ones.

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