Когда все красоты Украины уже изучены вдоль и поперек, пора отправляться покорять Европу. Благо безвизовый режим дает возможность увидеть прекрасные страны, не прилагая особых усилий. Ранее мы рассказали, как путешествовать в Европу на поезде, теперь давайте больше узнаем про автобусные направления. Плюсы путешествий на автобусе

За один тур вы можете познакомиться сразу с несколькими странами, а позже отправиться в ту, что больше пришлась по душе. Путешествия на автобусе точно понравятся людям, которые страдают аэрофобией. И, в отличие от поездок на поезде, вариантов направлений намного больше!

Евротур на автобусе

В среднем тур длится 4-5 дней. За это время вы успеете посетить несколько стран. Из популярных направлений – Будапешт, Вена, Дрезден, Прага, Краков и любые комбинации этих городов. Обойдется поездка в 60 евро (около 1750 грн) + ваши личные затраты. Латвия, Литва, Эстония — 100 евро (2850 грн), а Италия, Германия и Франция от 180 евро (5200 грн). Высматривая «горящие туры», можно сэкономить 25% стоимости путевки.

Обычно в стоимость включено: проезд в комфортабельном автобусе, проживание в отеле, завтрак и экскурсии по программе.

Организовать поездку самостоятельно

Такой вариант подходит людям, которые предпочитают лично распоряжаться своим временем и действиями во время отдыха. К счастью, существует много сервисов, с помощью которых вы можете приобрести билет на автобус и забронировать жилье.

Если проанализировать те же направления, что предлагают туроператоры, то автобус в Варшаву обойдется от 400 гривен, Краков – от 570, Прага – от 950. В Берлин можно добраться за 1500, а в Париж за 2400.

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