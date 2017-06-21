Джинсовые шорты – musthave летнего гардероба! Эта универсальная вещица подойдет для любого события. А что носить с шортами denim в 2017 году, чтобы выглядеть, как звезда или модель – читайте в нашем материале.

С клетчатой рубашкой

Джинсовые шорты и рубашка в клетку – некая классика американского стиля. Кеды, соломенная шляпка с узкими полями и две небрежные косички – и ты истинная American girl. Кстати, под рубашку можешь надеть однотонную майку, как это сделали певицы Сиара и Майли Сайрус.

С кружевом

Тонкая кружевная маечка в сочетании с грубоватыми шортами-бойфрендами сделает твой образ одновременно и женственным, и ярким. Например, на одну из летних вечеринок в Калифорнии известная модель Алессандра Амбросио предпочла надеть кроп-топ из нежного кружева и короткие джинсовые шорты. Согласись, выглядит очень сексуально.

С белым

Майка, футболка или рубашка белого цвета в сочетании с джинсовыми шортами — однозначный тренд лета 2017. Особенно броско этот лук смотрится на загорелом теле! Именно так и решили певица Селена Гомес, актриса и модель Диана Крюгер и поп-дива Рианна. Кстати, в зависимости от фасона и аксессуаров, такой образ будет уместен, как для повседневных дел, так и для особого мероприятия.

С блузкой

Для создания романтичного летнего образа многие знаменитости выбирают шорты из денима, воздушную блузку и босоножки на каблуке или танкетке.

Особой любовью в джинсовым шортикам знаменита модель Кендалл Дженнер. Она надевает любимую деталь гардероба даже на красную дорожку!

Как видишь, джинсовые шорты можно носить с чем угодно! Все зависит от фантазии!