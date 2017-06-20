Благодаря безвизовому режиму украинцы могут свободно путешествовать по Европе. Теперь в нашем распоряжении относительно недорогие билеты на самолеты, а также возможность путешествовать в Европу на поезде. Этот вариант отлично подойдет людям, которые бояться перелетов. Про направления европейских поездов и цены на билеты – читайте в нашем материале.

На сегодняшний день на поезде вы можете отправиться в такие страны: Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия и Болгария.

Например, в Варшаву можно выехать с Киева на ежедневном поезде №67 за 2355 гривен. В Прагу из Киева курсирует ежедневный поезд №771 . Стоимость билета – 2875 гривен. Поезд из Украины в Венгрию №81 довезет вас до Будапешта за 1900 гривен. В Варну (Болгария) со Львова в этом году начал курсировать поезд №451, правда это только один прицепной вагон к поезду № 451 Минск-Варна. Стоимость билета составляет около 2500 гривен.

Самый бюджетный вариант – поезд №751, он довезет вас с Ковеля в польский городок Хелм (Холм) всего за 203 гривны.

В Укрзализныце отмечают, что цена билетов на международные направления может меняться в зависимости от курса валюты.

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