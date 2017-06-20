Как говорила непревзойденная Мэрилин Монро: «Дайте женщине пару туфель, и она покорит мир». Действительно, обувь – неотъемлемая часть женского гардероба, от которой зависит финальный образ. В материале вы узнаете о популярных моделях сезона, без которых не обойдется ни одна модница.

Обувь на платформе

Обувь на платформе не только стильная, но и удобная! Советуем выбирать сандалии на толстой платформе. Такую пару можно обуть практически к любому образу. Не удивляйтесь, если увидите на улице девушек в гольфах или ярких носках. Эксперименты в этом сезоне приветствуются, поэтому фантазируйте и будьте оригинальны. «Фриковость» и индивидуальность нынче в тренде!

Разнообразные балетки

Удобные и всеми любимые балетки не выходят из моды, единственное условие для любительниц низкого хода – яркий штрих. Это могут быть прозрачные балетки или же украшенные цепями, нашивками и другими стильными фишками.

Удобные шлепанцы

Несмотря на то, что модницы щеголяли в модных шлепанцах еще прошлым летом, дизайнеры не перестают удивлять новыми и стильными моделями. Теперь их можно обуть не только на пляж, но и на встречу с друзьями, свидание и даже работу. Все зависит от выбора шлепанцев.

Обувь цвета металлик

Девушки, которые привыкли приковывать всеобщее внимание, выбирают обувь с эффектом металлик. «Металлический» отлив на босоножках или шлепанцах будет гармонично смотреться с аналогичным элементом одежды. Также в тренде обувь с металлизированной текстурой.

Обувь с оригинальным каблуком

Этим летом каблук может быть каким угодно! Не бойтесь экспериментировать и выбирать самые смелые варианты. Каблуки могут быть абсолютно любой формы – треугольной, квадратной и даже овальной. Также они могут отличаться цветом от самой обуви.

Прозрачная обувь

Прозрачный элемент в обуви – тренд этого сезона. Это может быть каблук или ремень на босоножках. Смелые девушки приобретают даже полностью прозрачную обувь. Такая пара позволяет моднице, будто бы, парить в воздухе.

Обувь на шпильке

Классика не выходит из моды, однако в этом году она полна сюрпризов. Традиционные туфли на шпильке советуем дополнить кружевными носками или гольфами. Saint Laurent и Haider Ackermann оформили туфли вставками цвета «металлик» и дополнительным декором.

Обувь с бахромой

Замшевые туфли или сандалии с бахромой популярны, как и 40-50 лет тому назад! Шнуровка, плетение, кисточки – все это атрибут стильной летней обуви. Неважно, выберете вы сандалии на низком ходу или же туфли на платформе. Главное – наличие бахромы.

Обувь с блеском

«Ты и я сияем ярко», – поет в своей песне MONATIK. Сиять этим летом легко, если ваша обувь с блеском! Выбирайте туфли с бисером, стразами и пайетками, однако не забывайте о мере!

Будьте оригинальны этим летом и не бойтесь совершенствовать образ яркой обувью!