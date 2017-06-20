День летнего солнцестояния – самый длинный световой день в году. В 2017 украинцы встретят его утром 21 июня в 7:24 по киевскому времени. Именно тогда солнце достигнет максимально высокой позиции.

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Как говорит Википедия, летнее солнцестояние происходит в момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. 21 июня все жители Украины проведут не только самый длинный день, но и самую короткую ночь в году.

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Для наших предков этот день был особенным. Например, славяне называли летнее солнцестояние праздником Ивана Купала. Пращуры верили, что в этот день бог Солнца женился на богине Воды. Язычники наблюдали за природой боясь пропустить важную примету, а также проводили множество обрядов. День летнего солнцестояния также имел название летний Солнцеворот, Солнцекрес, Семиярило, Ярилин день и другие.

В современной Украине праздник Ивана Купала уже не совпадет с днем летнего солнцестояния. Несмотря на то, что большинство украинцев исповедует христианство, в стране до сих пор широко отмечается языческий праздник Ивана Купала.

Интересно, что в Финляндии и Швеции день летнего солнцестояния празднуется на государственном уровне и является выходным днем по всей стране.

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