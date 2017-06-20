Выпускной – особенный праздник в жизни каждой девушки! Если вы еще не определились, какой маникюр сделать на выпускной 2017 – самое время найти идеальный вариант.

Если парням на выпускном вечере достаточно выглядеть презентабельно, для девушек… это настоящий звездный час! Эффектный наряд, аксессуары, прическа, макияж и, само собой, праздничный маникюр. Смотрите идеи того, какой маникюр сделать на выпускной, в нашей фотоподборке:

Нюдовый маникюр – универсальный и стильный вариант. Казалось бы, что может быть проще? Нежные пастельные оттенки дополнят любой образ, подчеркнув вашу изысканность и женственность.

Если же естественный маникюр вам нравится, но кажется слишком банальным для такого ответственного праздника – разнообразьте его блестками, пайетками, стразами и дополнительными акцентами.

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Добавить блеск и шик в ваш образ сможет зеркальный маникюр. Металлик, золото, пудровый оттенок, а можем синий или черный? Такая идея маникюра на выпускной многим модницам придется по душе.

Лунный нейл-арт также станет оригинальным дополнение вечернего наряда. Вместо привычных лунок, в зоне кутикулы могут красоваться стразы, блестки и небольшие рисунки. Определитесь с необходимой вам палитрой оттенков, и смело отправляйтесь к мастеру.

Градиент на ногтях выполняется разными техниками, но всегда смотрится эффектно и свежо. Не забывайте, палитру цветов вы можете выбрать на свой вкус.

Геометрический дизайн на ногтях станет изюминкой вашего образа.

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Хотите более яркий вариант? Смотрите фото ниже.

Также не забывайте, что классика всегда актуальна: французский маникюр, изысканно красный, глянцевое и матовое покрытие однотонного лака.

Надеемся, мы помогли вам решить, какой маникюр сделать на выпускной 2017. Пусть ваш праздник будет незабываемым!