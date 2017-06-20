Евгений Хмара получил престижный международный статус

Финалист «Україна має талант-4», известный композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара получил престижное звание — Yamaha Local Artist. В рояльном сегменте он первый украинец, обладающий этим международным статусом.

Сертификат, подтверждающий присвоенное звание Yamaha Local Artist, Евгений Хмара получил лично от генерального директора Yamaha Music Gulf Fze — Ясуаки Гиотена. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Для меня это очень значимое достижение. Всегда и везде, где бы ни звучала моя музыка, я говорю, одно — это Made in Ukraine. Я украинский музыкант и очень горжусь тем, что нас слушают и слышат! Музыка не имеет границ и рамок», — прокомментировал событие музыкант.

Композитор поблагодарил своих и поклонников, и команду в социальной сети Facebook.

«Как же я долго к этому шел!!! Yamaha Artist — это новая ступенька в моей жизни и огромный стимул идти дальше и писать все новую и новую музыку, конечно, на волшебных клавишах роялей Yamaha! Хочу выразить огромную благодарность сети музыкальных инструментов In Jazz и всей нашей большой команде за помощь, поддержку и просто за то, что вы есть!», — написал он.

Ранее, с пользователями сети пианист-виртуоз также поделился, что веру в себя он обрел на «Україна має талант-4».

«Благодаря шоу на СТБ «Україна Має Талант» 4 года назад я поверил в то, что моя музыка имеет право на жизнь!!! Сегодня я работаю над выпуском 4-го альбома. Сказать в то время верил ли я в то, что из этого что-то получится..? Наверно только вера и была. И конечно ежедневная работа — пробы записи, эксперименты, поиски.. Сегодня я счастлив, что могу говорить музыкой. И главное, что мне есть кому это говорить!!!» — рассказал композитор на своей Facebook-странице.

Стоит отметить, что это достижение не только Евгения Хмары, но и украинской музыки. Обладателями статуса Yamaha Artist также являются звезды мирового масштаба — Элтон Джон, Стиви Уандер, Джастин Тимберлейк и другие.

Редакция stb.ua поздравляет Евгения Хмару с достижением и желает творческих успехов!